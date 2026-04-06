Примка на човката обрича щъркел на глад в Мерданя
ЩЪРКЕЛ В МЕРДАНЯ БЕДСТВА, СЛЕД КАТО ПРИМКА се е впила около врата и човката му. За случая алармират жителите на лясковското село, които, в опит да спасят птицата, са подали сигнали до всички институции.
Крилатото не е в състояние да се храни и с всеки изминал ден губи силите си. Според местните хора това е мъжкият екземпляр от гнездяща двойка в Мерданя.
Заради проблема щъркелът, освен че гладува, не може да носи храна за бъдещото поколение, а женската вече мъти.
Вместо да продължават да гледат как птицата отслабва пред очите им, мерданчани търсят помощ от редица институции.
Опит за премахване на примката е направен от екип на енергоразпределителното дружество, но щъркелът не позволил да бъде уловен.
Снимки, разпространени в социалната мрежа, показват ясно примката, която е блокирала нормалното движение на човката. Според хората тя вероятно е попаднала на клона вследствие на човешка небрежност.
Галина ГЕОРГИЕВА
Снимка: Нова тв