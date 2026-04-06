Съдът потвърди незаконно строителство в птицефермата край Дебелец

Магистратите откриха съществени отклонения от проекта

СГРАДИ, РАЗРЕШЕНИ ЗА СКЛАДОВЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР, СА БИЛИ ОБОРУДВАНИ С ВЕНТИЛАЦИЯ, ЕЛЕКТРО- И ВиК ИНСТАЛАЦИИ и волиерни системи за отглеждане на кокошки в птицефермата край Дебелец.

Това установи Административният съд във Велико Търново. Магистратите потвърдиха заповедта на кмета инж. д-р Даниел Панов за спиране на строежа и забрана на достъпа до зданията. Животновъдният обект е собственост на зам.-председателя на Общинския съвет в старата столица Калина Широкова, чието инвестиционно намерение стана повод за протести и напрежение.

Казусът започва след сигнал за незаконно строителство, а при проверка общински служители установяват три нови сгради, в две от които е монтирано специализирано технологично обордуване. Съгласно издаденото разрешително за строеж и одобрения инвестиционен проект постройките са предназначени за съхранение на селскостопански инвентар.

От приетата по делото съдебно-техническа експертиза се доказва, че макар контруктивно зданията да съответстват на проекта, направените в тях подобрения са съществени отклонения. С тях се променя предназначението им от складове за инвентар към такива за производствена дейност.

Според магистратите подобно използване е несъвместимо с режима на застрояване в земеделски земи и противоречи на действащия устройствен план.

Отхвърлено е възражението на жалбоподателя, тъй като съдът приема наличието на инсталации като намерение за екплоатация, а не за временно складиране.

Не е приет и доводът, че строежът е незавършен поради липса на съответните актове по Наредба 3, включително акт, образец 15.

Съдът намира заповедта на кмета инж. д-р Даниел Панов за издадена при спазване на закона и с цел предотвратяване на незаконно строителство.

„На съда е служебно известно от висящото съдебното производство по оспорване на решението на директора на РИОСВ – В. Търново, за одобряване на инвестиционното предложение на жалбоподателката за разширение на нейната съществуваща птицеферма на територията на гр. Дебелец, че се предвижда изграждане на пет нови халета в имота, но при липса на стабилен административен акт изграждането на сградите във вида и предназначението към момента се явява преждевременно. Още повече че за използването на сгради, построени с предназначение „склад“ за производствени цели, следва да се проведе отделно административно производство за промяна на тяхното предназначение“, гласи още част от решението.

Калина Широкова е осъдена да заплати на Община Велико Търново разноски по делото в размер на 110 евро.

Решението подлежи на обжавалне пред Върховния административен съд.

Галина ГЕОРГИЕВА