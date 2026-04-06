Сребро, два бронза и купа за трето място отборно за момичетата на „Локомотив“ от Държавния шампионат по борба във Враца

С един сребърен, два бронзови медала и с купа за трето място отборно се върна горнооряховският „Локомотив“ от Държавния лично-отборен шампионат по борба за момичета I и II група. Шампионатът се проведе във Враца, с участието на над 130 състезателки от 40 клуба.

Среброто спечели Дария Айвазова в I група, категория 58 кг. Пътят към почетната стълбичка за Дария започна с победа над Ванеса Жекова от пернишкия „Кракра“ и продължи с победа над Ивет Гълъбова от „Миньор“ (Перник). В последната си среща състезателката на „Локомотив“ отстъпи на Мария Арнаудова от Бургас.

Полуфиналът в категория 36 кг за Ивелина Ганева бе предшестван от две победи – първо над Ивайла Василева от Самоков с технически туш и над Никол Коларова също от Самоков. Полуфинала Ганева загуби от Александра Кабакова от сливенския клуб „Станка Златева“. Спорът за III – V място отново изправи Ивелина Ганева срещу Ивайла Василева и отново победата бе за горнооряховчанката. В същата възрастова група Елина Николова зае осмо място в категория 33 кг. Така „Локомотив“ стана трети в отборното класиране, изпреварен само от Самоков и Партизани.

Във II възрастова група, категория 50 кг, Анелия Ангелова спечели бронзов медал. Първата си среща Анелия взе срещу Катрин Григорова с технически туш, но във втората допусна да бъде туширана от представителка на Димитровград, въпреки че й водеше с 10:2. В спора за III – V място Анелия Ангелова бе по-добрата на тепиха и победи състезателка на пловдивския „Атлетик“ с технически туш.

„Много сме доволни от нашите състезателки. Дария, въпреки че имаше здравословен проблем, показа хъс и желание за победа. Малко не й достигна, но вярваме в нея, че следващия път ще успее. Доволни сме и от трите победи на Ивелина, както и от това, че Елина вече се престрашава да пробва хватки. При Анелия има какво да се желае, особено по отношение на концентрацията – разконцентрирането й отне мястото на финала“, коментираха от треньорския щаб на СКБ „Локомотив“.