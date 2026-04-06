понеделник, април 6, 2026
Последни:
токът
У нас

Токът за бизнеса поскъпва с над 36 на сто утре в сравнение с днес, сочат данните на БНЕБ

БОРБА БГ 184 четения 0 Comments

При средна цена от 84,58 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка – 7 април.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 62,08 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 36,24 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 40,65 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 128,51 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 94 509,35 мегаватчаса електроенергия.

БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *