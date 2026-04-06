Токът за бизнеса поскъпва с над 36 на сто утре в сравнение с днес, сочат данните на БНЕБ

При средна цена от 84,58 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка – 7 април.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 62,08 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 36,24 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 40,65 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 128,51 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 94 509,35 мегаватчаса електроенергия.

