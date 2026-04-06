Ученичка от Американския колеж с първо място на национално състезание по чужди езици

Софиа Брода, ученичка в 11 „а“ клас в Американския колеж – Велико Търново, спечели първо място на Националното състезание по чужди езици „Аз мога – тук и сега“.

В конкуренция с 458 участници от 57 училища в 34 населени места тя демонстрира отлични умения по немски език, премина успешно през трите етапа и заслужено завоюва най-високото отличие.

Софиа е приета и учи немски като втори чужд език, първият е английският.

Талантливата възпитаничка на Американския колеж има и други забележителни постижения през настоящата учебна година. Тя стана лауреат на националното многоезично състезание с английски и немски език и отново завоюва първо място, похвали се за „Борба“ зам.-директорката на елитното училище Маргарита Маринова.

Интересите й се не се ограничават само с езиците, успешно се е представила и на национално ученическо състезание по химия.

За успехите си и призовите места Софиа Брода е определена за национална стипендия за 1 година със заповед на министъра на образованието и науката. Тя ще я получава от 1 декември 2025 г. до 30 ноември 2026 г.

Учениците на Американския колеж проявяват талантите си и в изкуството.

Една идея, родена в часа по литература при Бисерка Колева, се превърна през 2024 г. във филма „Поток на мисълта“. През тази, 2026 г., вече е готово неговото продължение – „Flow“, като филмовата продукция е създадена от ученици в колежа.

Премиерата се състоя в кино „Искра“, но предстоят и още прожекции на 15 и 17 април.

„Flow“ е повече от филм – това е пътуване през стихотворения, персонажи, истории и различни локации – всичките по 15 на брой. Един проект, който доказва, че когато има вдъхновение, талант и отдаденост, се ражда нещо наистина специално.

Зад този впечатляващ филм стои Гаяне Погосян – продуцент и режисьор, която успява да увлече и обедини още много талантливи ученици. С ключова роля е и Даниел Борисов – оператор и помощник-режисьор.

Ана РАЙКОВСКА