Унищожават тонове месо и млечни продукти на фирма в Соколово

Над 6,5 тона храни ще бъдат унищожени, а част от дейността на предприятие за добиване и преработка на месо е спряна заради нарушения в няколко обекта на една и съща фирма в дряновското село Соколово.

Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са установили съхранение на храни при несъответстваща температура и без етикети на български език, продукти с нарушена цялост на опаковките, както и лошо хигиенно и техническо състояние на помещения и оборудване.

