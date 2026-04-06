Вашият хороскоп за вторник, 7 април

Луната е в Стрелец и е в квадратура с Меркурий. Възможно е прекаленото ни чувство за свобода и независимост да ни направи по-остри и недипломатични при разговори. Добре е да внимаваме какво и на кого казваме, за да не съжаляваме след това. Луната и Слънцето са в хармоничен аспект, който е причина за жизнерадостните ни чувства, положителното настроение и доброто физическо състояние, в което сме.

ОВЕН

Потискайте емоцията

Очакванията ви за днешния ден е да е успешен и лек. Те няма да се осъществят в пълна степен. Вторник изисква да обърнете повече внимание на детайлите в работата си. Да работите рутинни дела, без да се изявявате и да биете на очи. В личен план потискайте емоцията, най-вече във вечерните часове.

ТЕЛЕЦ

Бягайте от използвачи

В желанието си да покажете колко много можете и колко искате да помагате на другите, ставате лесна плячка и можете да се окажете жертва на чужди интереси. Избягвайте новите запознанства и контактите, защото те могат да бъдат особено неблагоприятни за вас. Предпазвайте се от хора, чието желание е да ви използват.

БЛИЗНАЦИ

Пари

Организирани и целенасочен, вече можете да работите така, както сте познати сред обществото. Днес обаче не се заемайте с толкова важна дейност, а насочете усилията си към належащите си задачи. Предстои да получите допълнителни приходи. Нека това се превърнат в спестявания, които няма да харчите за какво ли не.

РАК

Предвидими промени

Очакват ви промени, които вече сте предвидили в своето ежедневие. Вие сами положихте усилия те да ви се случат. Въпреки че невинаги ще успявате да контролирате събитията, неочаквани обрати не се очертават. Вечерта сте доста нервни и това може да се отрази зле на отношенията ви с половинката.

ЛЪВ

Напрегнат ден

Въпреки че днес не е сред активните ви дни, той ще бъде натоварен за вас. От една страна, ангажиментите нарастват с всяка изминала минута. От друга страна, не ви спори, че да ги отметнете бързо и безпроблемно. Срещате бариери при осъществяване и на най-леките задачи. Успокойте се, утре късметът ви ще се отвори.

ДЕВА

Търсите ново хоби

Мечтаете бързо и лесно да достигнете целите и да се докоснете до върха на планината, без почти да положите каквито и да било усилия. Знаете, че това е твърде невъзможно. Предстои ви ден, в който трябва да разширите кръгозора от интереси, да се запалите по ново хоби, което в един момент да превърнете в своя мечтана професия.

ВЕЗНИ

Гледате отстрани

И днес няма да ви подмине късметът, въпреки че денят ви се струва доста тромав. Всичко се случва сякаш на забавен кадър, и вие не сте участници, а сякаш наблюдатели. Не можете да противоречите на обстоятелствата, които ви се случват. Примирете се и изживейте този ден по начина, който ви се предлага.

СКОРПИОН

В другата крайност

Вторник е благоприятен за вас, но сте прекалено отзивчиви към чуждата болка, контактни и търсите хора, на които да помагате от все сърце. Това може да се окаже главната причина за проблемите ви. Довечера ви съветвах да бъдете малко по-загрижени за близките си, а днес вече сте в другата граница – към пълно себеотдаване.

СТРЕЛЕЦ

Добра интуиция

Днес сте интуитивни и решавате всеки един проблем, осланяйки се на вътрешния си глас. Донякъде няма да сгрешите. Не бива обаче да сте състрадателни и да се потапяте в чуждата болка и страдание. На работното място се заемете с важните ангажименти. В момента сте подкрепяни от най-високопоставените ръководители.

КОЗИРОГ

Център на внимание

Добре е да избягвате контактите, които са неблагоприятни за вас. В центъра на хорското внимание сте и всяка една ваша дума, всеки ваш жест е обект на наблюдение. Навъртат се и ласкатели, които чрез мили думи искат да спечелят нещичко от вас. Съветът ми е да ги преценявате и да не го позволявате.

ВОДОЛЕЙ

Спокоен момент

Намирате се в предстартов момент. Трудно ви е да завъртите колелото и затова във вторник не сте от най-активните в службата. Не го приемайте като ваш минус. Напротив, превърнете го в плюс. И без това денят не е забързан. Използвайте го, за да си набележите задачите, които да свършите от утре до петък или събота.

РИБИ

Добра енергия

В прекрасно настроение сте. Имате енергия и желание да превърнете мечтите си в реалност. За съжаление, денят не е сред най-активните ви и затова трудно инвестирате цялата тази енергия в действия. Център на вниманието сте. Всички искат да разговарят с вас. Внимавайте да не попаднете на хора, които се стремят да спечелят съжалението ви, за да им помагате безвъзмездно.

Хороскоп за родените на 7 април – Честит рожден ден! Зарадвайте се. Пред вас стои една позитивна и благоприятна година, която ще ви помогне да пътувате повече в страната или в чужбина и да реализирате свои спонтанно щукнали идеи.

Тодор Емилов-Тео