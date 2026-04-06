Вторият тим на „виолетовите“ взе трите точки в Троян

Дублиращият отбор на „Етър ВТ“ спечели с 0:1 гостуването на ФК „Троян 2025“ от 16-ия кръг на Северозападна Трета лига. На лошия терен в Троян преобладаваше битката, но в коректен тон. Малко беше футболът, рядко се стигаше до чисто положение за гол, тъй като топката се отиграваше трудно. Единственото реализира Траян Димитров. Стори го в началните секунди на второто полувреме. Тогава Рафаел Чолаков проби индивидуално, подаде и Димитров насочи топката в мрежата на домакините. С успеха си етърци затвърдиха петото си място в класирането с 24 точки. В следващия кръг те приемат „Левски-2007“, като заради Великденските празници мачовете по традиция са изтеглени за петък, 10 април, от 17:00 ч.

 

 

 

 

 

