Във В. Търново се състоя Национална среща на младите социални работници

На форума бяха обсъдени важни акценти в ролята на новите кадри към по-качествени услуги за уязвимите лица

ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ се проведе в болярския град.

Форумът беше организиран от Община Велико Търново и Националния алианс за социална отговорност. Събитието премина под надслов „Приемственост и професионално развитие – младите в социалната сфера“.

Мероприятието събра в старата столица представители на държавни институции, местна власт, академичната общност и специалисти от практиката с основен фокус върху ролята на младите професионалисти в развитието на социалните услуги.

Официалният старт бе даден от Георги Георгиев – председател на алианса, и проф. Георги Камарашев – зам.- кмет на община Велико Търново.

В първия панел, модериран от Росица Димитрова – шеф на дирекция „Социални политики, здравеопазване, транспорт“, бяха разгледани теми, свързани с участието на младите специалисти в процеса на социалните услуги, както и отговорностите на държавата, общините и екипите на социалните услуги.

В дискусията участие взеха представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги, както и представители на висши учебни заведения и социални услуги от различни части на страната.

Във втория панел, озаглавен „Магията да знаеш, да можеш и да успяваш, докато си млад“, водеща роля имаха младите специалисти от социалните услуги, които представиха своя практически опит, предизвикателствата, пред които се изправят, както и възможностите за професионално развитие.

В рамките на панела бяха поставени важни въпроси, свързани с връзката между обучението и практиката. Обсъдени бяха предизвикателствата, пред които се изправят младите социални работници и мотивацията, която ги води напред. Специалистите коментираха и необходимостта от качествена подкрепа за новите кадри и ролята им за осигуряване на по-качествени социални услуги.

Срещата завърши с обобщение на основните акценти и очертаване на бъдещи насоки за развитие, като беше подчертано значението на приемствеността, професионалното израстване и активното включване на младите специалисти в системата на социалните услуги.

Галина ГЕОРГИЕВА