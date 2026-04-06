Крими

Възрастна жена пострада при пожар в дома си в Свищов

Възрастна жена е в болница след пожар в къща в Свищов. Огнената стихия е избухнала на 4 април сутринта, около 7:00 часа. Пламналото жилище е на улица „Черни връх“ в крайдунавския град.

Пострадала е 89-годишната обитателка на имота, която е глухоняма и не е усетила разгарянето на пламъците. Съседи забелязали, че от къщата се извива гъст дим и подали сигнал на телефон 112.

На местопроизшествието пристигнали огнеборци и линейка и потърпевшата, която едва не се задушила от пушека, била настанена в болница.

Въпреки бързата намеса на огнеборците, пламъците са унищожили домашно имущество, прозорци, бяла, черна и компютърна техника, мебели. Има опушени стени, изгорял е и каратаван.

Спасени са три сгради, намиращи се в близост. Пожарът е тръгнал от късо съединение в ел. мрежата.

Веселина АНГЕЛОВА

