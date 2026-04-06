Задържаха пияна, управлявала камион

В ареста се озоваха още четирима водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол

Петима водачи, употребили алкохол, установиха служители на РУ – Стражица и Павликени. В петък вечерта в с. Кесарево е извършена проверка на мотофреза, управлявана от 49-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,32 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ.

В неделя около 03,30 ч. в Стражица е спрян товарен автомобил, управляван от 43-годишна местна жителка. При теста на водачката за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,53 промила. Тя също е дала кръвна проба за химичен анализ.

В събота вечерта в Павликени е извършена проверка на лек автомобил с 23-годишен водач от с. Недан. Дрегерът е отчел 0,61 промила, като шофьорът вече е осъждан за същото деяние. Отказал е кръвна проба.

В нощта срещу понеделник в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 29-годишен местен жител. При теста за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,50 промила. Автомобилът е иззет. Същата нощ в Павликени е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 56-годишен местен жител. Той се оказал с 1,63 промила.

Всички са задържани за срок до 24 часа. Образувани са бързи производства.