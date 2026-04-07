15 чувала с боклук събра кметска свита при пролетно почистване
УБОРКА НА ЦЕРОВА КОРИЯ ПОЧИСТИ РАЙОНА ОТ ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО СМЕТ. Акцията реализираха служители на кметството по идея на управника Христо Кунчев.
Свитата на кмета обходи около 900 метра и се натъкна на празни пластмасови бутилки, опаковки от храни, картонени изделия и куп други боклуци, изхвърлени в природата от недобросъвестни хора.
Резултатът от акцията е 15 пълни чувала с отпадъци.
От кметството уверяват, че ще продължат да се борят с всички сили срещу ековандалите. Въпреки това екипът отчита, че каквито и мерки за превенция и санкциониране да бъдат приложени, положителна промяна може да дойде единствено ако хората, които замърсяват, променят мисленето си и започнат да пазят околната среда.
Галина ГЕОРГИЕВА