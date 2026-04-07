15 чувала с боклук събра кметска свита при пролетно почистване

БОРБА БГ 126 четения 0 Comments

УБОРКА НА ЦЕРОВА КОРИЯ ПОЧИСТИ РАЙОНА ОТ ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО СМЕТ. Акцията реализираха служители на кметството по идея на управника Христо Кунчев.

Свитата на кмета обходи около 900 метра и се натъкна на празни пластмасови бутилки, опаковки от храни, картонени изделия и куп други боклуци, изхвърлени в природата от недобросъвестни хора.

Резултатът от акцията е 15 пълни чувала с отпадъци.

От кметството уверяват, че ще продължат да се борят с всички сили срещу ековандалите. Въпреки това екипът отчита, че каквито и мерки за превенция и санкциониране да бъдат приложени, положителна промяна може да дойде единствено ако хората, които замърсяват, променят мисленето си и започнат да пазят околната среда.

Галина ГЕОРГИЕВА

