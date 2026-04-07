72-годишна търновка е със счупена ръка след забележка към агресивен мъж

72-годишна жена е с фрактура на ръката, след забележка към непознат. Сигнал за случая е получен в ОДМВР-Велико Търново от Спешна помощ, след като при тях е постъпила 72-годишна жена със съчетана фрактура на ръката.

След намесата на полицията е изяснено, че същия ден по обяд прибирайки се към дома си в областния град пред гараж на жилището си, жената видяла непознат мъж, който правил боклук с пуканки.

Направила му забележка, след което била настигната и блъсната от него. Изпадналият в ярост мъж се отдалечил, а при падането, жената наранила тежко ръката си.

В хода на разследването е установена самоличността на извършителя – 42-годишен местен жител, неизвестен до момента на полицията.

Той е настанен за лечение в Центъра за психично здраве – В. Търново. По случая е започнато досъдебно производство.

Веселина АНГЕЛОВА