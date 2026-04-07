Адрес: на село! Минералната вода е голямото богатство на Овча могила, но селото така и не стана курорт

Ритъмът на едно село се усеща най-добре, когато поостанеш поне няколко дни в него. В Овча могила той се забързва с новодошлите от поредната смяна в болницата за рехабилитация и скоро се успокоява, щом се настанят и опознаят околната обстановка извън нея.

А това не отнема много време. Защото, освен разходка на чист въздух и почивка на пейките в хубавия парк с шадраван в центъра, селото не предлага развлечения за пациентите. Покрай парка блести сградата на основно ремонтираното през миналата година читалище за 1,3 млн. лева, а в него е издигнат паметник на загиналите местни жители във войните. Встрани, по пътя за училището, има друг, на опълченците от Овча могила. Селото е отдало почит с монумент и на благодетелите и будителите си, а на плочите е изписан краткият летопис с най-важните за Овча могила дати и събития.

Който иска, може да се разходи до санитарно-охранителната зона на извора, да види Овча могила, дала името на населеното място, и прекрасната църква „Св. Троица”, построена през 1866 г., в която няма действащ свещеник.

Такъв идва от Обнова да я отваря само на големи празници. С това май забележителностите се изчерпват, но пациентите не се и оплакват много, нали са дошли основно да си лекуват болежките, а и трябва повече почивка след терапиите… Истината е, че в болницата за рехабилитация рядко идват хора под 40 години, защото няма забавления в селото и понякога е скучно.

Минералната вода е голямото богатство на Овча могила, по качество и лечебни свойства е на световно ниво и не отстъпва и на тази в Карлови Вари, но селото така и не стана курорт подобно на селищата с термални извори на юг от Балкана.

Макар тук целогодишно да се стичат хора от цялата страна и се чака с месеци за свободно място в болницата. Причината да търсят лечение тук е, че водата с чудодейни качества е много „силна”, дори не се препоръчва повече от 20 минути престой в нея и помага за заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, стомашно-чревни, чернодробни, ендокринно-обменни, гинекологични и кожни страдания. Минералната вода е хипертермална (извира с температура 45 градуса и дори леко се разрежда, за да могат болните да изтърпят водните процедури) и по физико-химичен състав максимално се доближава до тази в Павел баня.

Има обаче различна минерализация, съдържа цели 4 грама на литър минерални вещества и в това е нейната сила. И е много лековита. „Навремето в санаториума имаше „музей” – с патерици и бастуни, оставени от пациентите след лечение. Аз с очите си съм виждал как около 40-годишен мъж вървеше едва-едва, подкрепян от жена си. Само след 4 дена переше бодро през площада”, спомня си кметът Христан Христов. Според него ползите от минералната вода са безспорни, но маркетингът на лечебното заведение е слаб.

Вместо да се разраства, сега балнеолечението е съсредоточено само в една сграда.

Минералният извор, който е открит през 1971 г. при сондажи за полезни изкопаеми на дълбочина 1613 метра и към който има изградена помпена станция, захранва с вода само нея. Иначе базата е реновирана, персоналът е любезен и храната е вкусна.

Чешмата, от която някога хората са си наливали скъпоценната течност, не работи. Неуспешни засега са и опитите на частния бизнес да предлага къщи под наем на лекуващи се на свободен режим. Полякиня купила три къщи с идеята да прави спа центрове, но й казали, че трябва сама да си осигури минерална вода от извора, който е на около 2 километра, като си построи нов водопровод. Разбира се, сметката й не излизала и се отказала. Транспортът до Овча могила също не е уреден. С влак и след много прекачвания се стига до съседното село Морава и оттам частно такси срещу 2 евро те откарва до санаториума. Вариантът с автобус е до Свищов и обратно, но той се движи по един път на ден в двете посоки.

Все пак благодарение на балнеолечението, което привлича хора, в Овча могила има 4 хранителни магазина и 1 за домашни потреби, разположени в центъра, дрогерия, която върши работата и на аптека, два кафе-аперитива, банкомат и тото пункт. Очаква се да отвори и зала за спортни залагания. Няма проблем и с интернета. Придобивки, с които малко села могат да се похвалят. А и местните жители ги заслужават. Свикнали с прииждащи отвсякъде, те са отворени към хората, добронамерени и отзивчиви.

ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ОВЧА МОГИЛА РАЗЧИТА НАЙ-ВЕЧЕ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

За кмета Христан Христов едно от обясненията Овча могила да не е толкова привлекателно населено място е, че откакто балнеосанаториумът стана филиал на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД преди 24 години, лекуващите се не плащат курортни такси и така селото се лишава от добри приходи за благоустрояване. Всички средства отиват в държавното дружество, а Овча могила може да разчита единствено на Община Свищов.

Тя от своя страна прави немалко. През 2025 г., благодарение на спечелен проект за 1,4 млн. лева, бе построен нов довеждащ водопровод и така бе туширана дългогодишната водна криза и безсрочното бедствено положение, които мъчеха населението и пропъждаха пациентите през летните месеци. През юли и август обаче водата пак не винаги стига до високите точки. Овча могила е първото село с Кризисен център, открит през 2016 г. по идея на общинския кмет Генчо Генчев и специализиран за реакция при бедствия, пожари и катастрофи. Снабден е с пожарен автомобил и от миналата година – с нова линейка, която откарва при необходимост лежащи и трудно подвижни хора до болнично заведение.

В Кризисния център работят четирима доброволци и той обслужва както Овча могила, така и съседните села. За миналата година специализираните автомобили имат 105 излизания – 72 на линейката и 33 на пожарната.

ДОКЪДЕТО ПОГЛЕД СТИГА, ВСЕ Е ОВЧА МОГИЛА

Овча могила е голямо село и надлъж, и нашир. И трудно се поддържа. Повечето улици, общо 30 километра, от десетилетия не са виждали нов асфалт, някои и никога, но все пак 4 са били ремонтирани по-миналата година. Там, където няма тротоари, тревата се коси, доколкото могат работниците да насмогнат, окастрени са и короните на дърветата поне на улиците в близост до центъра.

Курорт или не, хората успяват да научат за болницата и скъпоценната минерална вода в Овча могила и да пожелаят да се лекуват тук. Записванията вече са за юли месец.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката