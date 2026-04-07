Адв. Александър Пенчев от „Прогресивна България“ ще се бори за утвърждаването на правовия ред и равенството пред закона

Кандидат-депутатът от 4 МИР – Велико Търново: „Предлагаме реални действия и експертни решения за справянето с проблемите“

Адв. Александър Пенчев е част от листата на „Прогресивна България“ за област Велико Търново. С близо 25 години юридически опит зад гърба си, той носи не просто експертиза, а ясна визия за справедливост и законност.

Познат с уменията си да решава сложни казуси и с бързия си аналитичен ум, адв. Пенчев влиза в политиката с основната цел – да участва в изковаването на закони в интерес на народа и срещу задкулисните модели на управление.

В екипа на „Прогресивна България“ той прави голямата крачка от съдебната зала към законодателството с амбицията да бъде част от значимата промяна в страната.

– Адв. Пенчев, бихте ли споделили повече за себе си?

– Роден съм в гр. Свищов, но от 1985 г. живея във Велико Търново. Завършил съм Езикова гимназия и след като преминах военна служба в Плевен, Враца и Монтана, завърших юридическото си образование. От 2002 г. упражнявам свободна професия на адвокат. В тази връзка аз винаги съм работил за собствена сметка и никога не съм бил в административно подчинено положение. С всички последици от това, съм се пазил от зависимости в икономически и политически план, като единствено водещо за мен е бил интересът на моите клиенти.

– След близо 25 години като адвокат какво Ви провокира да влезете точно сега в политиката?

– Професията и практиката ми като адвокат развиха у мен чувството за независимост и постоянно търсене на справедливост. С натрупването на професионален опит и знания влизането в политиката ми дава възможност да изразя позицията си и да участвам в процеса на решаване на проблемите в правосъдието, за които не трябва да се мълчи и да се стои безучастно. Участието в проекта „Прогресивна България“ е начинът, който аз виждам гласът ми да бъде чут и да спомогна да се промени правосъдната система в положителна посока, тъй като вярвам, че участието в политиката е най-цивилизованият начин да се постигнат промени в обществения договор. Програмата на „Прогресивна България“ най-точно съвпада с моите виждания и разбирания за адресиране и решаване на проблемите в правосъдието.

– Кои са най-честите проблеми, с които се сблъскват хората в съдебната система?

– Не само хората, но и адвокатите като техни представители, както и самите съдии, които правораздават, в крайна сметка се сблъскват с бавно правосъдие, което е пряка последица от лошото управление на системата; липсата на усещане за справедливост, пряко свързано с липсата на ефективен контрол върху досъдебната фаза на наказателното производство и възможността едно наказателно дело да се използва като инструмент за натиск без ограничение във времето, както и много други проблеми, които не биха могли да бъдат обхванати в един кратък отговор.

Последицата от нерешените проблеми на правосъдната система обаче води до безспорна липса на доверие в една система, която в една правова държава е призвана и трябва да решава споровете и проблемите на хората, да прилага наказателната репресия, когато за това има доказателства, съответно да е коректив на администрацията, прилагайки законите еднакво спрямо всички граждани, стопански субекти и държавата като страна в производствата. Липсата на усещане за равно третиране на участниците в процеса всъщност води и до установеното от всички нас чувство за липса на справедливост у хората.

– Как може да се осигури и гарантира бързо, ефективно и справедливо правораздаване?

– Няма универсална рецепта. Следва да се намери компромисът между правата на участниците в процеса и обществения интерес, като в трите процеса – граждански, административен и наказателен, подходът е различен. Една от практическите стъпки в тази насока следва да е преглед на процесуалните закони и промени, съответно подобряване на процедурите, които практически водят и дават възможност за забавяне на разглеждането и решаването на делата.

Другата малка, но според мен ефективна стъпка, е да се оставят съдиите и прокурорите да си вършат работата, като се спре т. нар. „улично“ правосъдие. Прави ми впечатление, че напоследък делата предварително се решават в медиите, изнасят се факти, обсъждат се доказателства тенденциозно и съдът, който следва независимо да реши делото с оглед събраните доказателства, бива притискан от общественото мнение.

Едно дело е сложен процес и съвкупност от факти и доказателства и ако то можеше да се реши от улицата, нямаше да има съд.

На второ място, следва в организационен план да се направи преглед на щатната численост и разпределението на магистратите, което, разбира се, е част от функциите на нов Висш съдебен съвет, който искрено се надявам и вярвам, че ще успее да избере следващото Народно събрание. За да се подобри процесът на правораздаване, следва в крайна сметка да се намери механизъм за обявяване и приключване на конкурсите за повишаване на магистратите в системата регулярно, като се ограничи възможността за заобикаляне на закона в този смисъл чрез командироването на магистрати за срок, многократно надвишаващ законния.

Следва да се извърши оценка на натовареността на съдилищата не само по брой дела, а и с оглед тяхната сложност, защото трябва да сме откровени – и най-простият спор от правна гледна точка, отправен до съда, всъщност е най-важният за страните, участващи в него, независимо къде се води и какъв е материалният му интерес. За да се ускори например наказателният процес в неговата основна фаза по разследването, според мен трябва да се разтоварят прокурорите от някои несвойствени производства.

Подобряването на правосъдието изисква комплексен подход – законодателен, административен и управленски, което всъщност е свързано с конституиране на органите му – ВСС и ИВСС – в рамките на съответните мандати.

– Къде се къса връзката между закона и справедливостта?

– Връзката се къса в Народното събрание, когато нормите се изкривяват, за да обслужват тяснопартийни или лобистки интереси за сметка на обществото. В крайна сметка съдът правораздава въз основа на законите, приети от народните представители. Те са тези, които поставят основата, и когато един закон е неясен, противоречив, без да балансира обществения и частния интерес и даващ условия за постоянното му двояко приложение, това формира и усещането за несправедливост.

– Вашето решение за справянето с корупцията?

– Единственото устойчиво решение е обективно, ясно и обмислено законодателство, което гарантира неизбежност на санкцията по отношение на участниците в такъв процес и гарантираното отнемане на облагата от корупционна дейност.

– Какви са Вашите приоритети в политиката?

– Моят основен приоритет е утвърждаването на правовия ред и равенството пред закона. Без тях обществото ни се превръща в „джунгла“, в която правилата се диктуват от най-силния хищник, а за нормалния, добродетелен гражданин не остава място.

-Защо хората трябва да гласуват за Вас?

– Хората не „трябва“ – правото на избор е висша ценност. Но ако сегашното състояние на страната и правосъдието не им харесва, аз и „Прогресивна България“ предлагаме реални действия и експертни решения за справянето с конкретни проблеми. Гласуването за нас е глас за промяна на статуквото със знание и отговорност.