Д-р Даниел Илиев: „Нови инвестиции и иновативни медицински дейности предстоят във великотърновската болница“

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ е в стабилно финансово положение и за трета поредна година е на печалба

С УСЕЩАНЕ ЗА СТАБИЛНОСТ, НО С ЯСНОТО СЪЗНАНИЕ, ЧЕ ПРЕДСТОЯТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ посреща Световния ден на здравето – 7 април. За трета поредна година най-голямото и структуроопределящо лечебно заведение в региона е на печалба, а пациентите са се върнали до предковидните нива.

Нови ремонти, модерна техника и амбиция за последователна модернизация ще бележат следващите години областната клиника. Това заяви в интервю за „Борба“ изпълнителният директор д-р Даниел Илиев.

„Посрещаме празника с усещане за стабилност въпреки бурните времена. Пациентите се увеличават и броят им достигна около 19 000 преминали болни, а през Спешно отделение минават десетки хиляди души“, посочи болничният шеф.

Зад тази устойчивост стоят много труд на екипа и сериозни трансформации. В рамките на последните три години клиниката направи значими постижения. Сред тях са откриването на новото Спешно приемно отделение с изградена пътна връзка, възстановяването на хеликоптерната площадка, както и ремонти на ключови звена – кардиология, урология, първо вътрешно и детско отделение. Мащабни инвестиции са реализирани в модерна апаратура с диагностичен характер, както и лапароскопско оборудване за операционния блок, ултразвукови апарати и др. иновативни системи.

„Няма да спрем дотук. Предвидили сме ремонти в гастроентерология, диализа, очно отделение, клинична лаборатория и неврохирургия“, уточни д-р Илиев, отчитайки, че условията в болницата в мнозинството от отделенията са доста добри.

Един от сериозните проблеми обаче остава кадровият дефицит. В момента в клиниката работят около 30 млади лекари, но има нужда от още поне 50.

Изпълнителният директор посочва, че привличането на кадри е сериозно предизвикателство за всички лечебни заведения в регионите извън столицата.

Паралелно с това ръководството подготвя нов етап на модернизация. Предстои доставката на специализиран скенер за диагностика на инсулти. Ще бъдат внедрени и нови дейности в кардиоинвазивната медицина. Болницата ще получи след Великден и високотехнологична ултразвукова система за отделението по кардиология. Тя е дарение от „Ротари клуб“ – Велико Търново, а за да бъдат обучени местните медици, ще дойдат специалисти от САЩ.

„Тази система ще даде възможност да откриваме стеснения на съдове и да виждаме ехографски дали добре сме поставили стентове. Тоест ще намалим травматизма от тези процедури, който е много известен в частните болници, където стентове се поставят поголовно. Намалявайки травматизма, ще дадем сигурност на пациентите и се надяваме те да разберат, че понякога такива процедури се правят с диагностична насоченост, за да може да се откриват увреждания на сърцето“, обясни д-р Илиев.

Амбицията на МОБАЛ да се превърне в университетска клиника остава, макар и с пречки на този етап.

Главното затруднение идва от това, че във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ няма медицински факултет. Изпълнителният директор изтъква, че се търсят варианти за партньорство в това направление, тъй като подобно реформиране ще помогне за справяне с кадровия проблем.

Макар че лечебницата няма просрочени задължения и финансови сътресения, нито се нуждае от извънредна помощ от Община Велико Търново, д-р Илиев прогнозира трудна 2026 г. Възможно е да бъде променен ценоразписът на услугите, които са по желание на пациентите.

„Това няма да реши финансовите въпроси. Истината е, че се надяваме да има стабилно правителство и то да даде хоризонт с цените на клиничните пътеки, приоритетите на държавните болница и др.“, заяви той.

Като приоритетни цели за болницата д-р Илиев посочи по-добро качество на лечението, повече млади кадри и по-висока мотивация за работа на медицинските специалисти.

Припомни, че целта на екипа е не просто да лекува, но и да запази милосърдието, човеколюбието и човешкото отношение към пациентите. Напомни обаче, че трябва да има двустранно разбиране. В този ред на мисли акцентира, че натоварването в Спешно отделение продължава да расте, а педиатрията ежедневно работи над капацитета си.

„Спешно отделение не е поликлиника. Не може коридорът да е пълен в работен ден, когато всички общопрактикуващи лекари и специалисти работят, и да се идва с оплаквания без елемент на спешност. Например вадене на кърлеж. Идват много хора, получава се струпване, прави се триаж, следва чакане и изнервяне, и не е приятно за никого“, обобщи медикът.

По повод Световния ден на здравето д-р Илиев отправя послание към всички здравни работници.

„Колеги, благодаря ви за усилията, които полагате всеки ден, за доверието, което вдъхвате, и за надеждата, която давате на всички нас. Вие сте стълб на обществото и пример за човечност и морал. Желая ви здраве, професионални успехи и сили да продължавате да изпълнявате благородната си мисия с увереност“, пожела той.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката