Долнооряховчани капарираха титлата в Областна група- юг с победа в Първомайци

С гол на Тодор Хаджиев отборът на ФК “Долна Оряховица” спечели с 0:1 гостуването в Първомайци на едноименния тим от 16- я кръг в първенството на Областна футболна група- юг. С успеха гостите дръпнаха с пет точки пред втория ”Вихър” /Добри дял/ и с шест пред тима на ФК “Първомайци”. Дербито за първото място в класирането оправда очакванията на над 200- те зрители на стадиона, като динамка, напрежение и голови възможности. Преди почивката домакините държаха инициативата, но и двата тима имаха възможности да открият резултата. В 17- ата минута Илиян Димитров се освободи и стреля по диагонала, но над вратата. Неточен бе мерникът и на Васил Йовчев, който при ответна контра на гостите би край гредата.

В края на полувремето селекцията на Тихомир Тодоров пропусна още един добър шанс, а в началото на втората част вратарят Теодор Иванов спаси долнооряховчани. В 48- ата минута Кристиян Лозков центрира от пряк свободен удар, Йордан Димитров стреля с глава от упор, но стражът се намеси отлично и извади топката в корнер. След изпълнението му топката бе изпратена към фланга, където Красен Трифонов изпревари съперник и намери Тодор Хаджиев. Нападателят елиминира бранител и би неспасяемо за Христо Владев от 16 метра- 0:1. Малко по- късно Васил Йовчев пропусна да завърши по най- добрия начин контра на гостите. Влезлият като резерва Танер Халилов можеше да изравни в 76- ата минута, в която Теодор Иванов отби топката във вратарското си поле, но нападателят на домакините не успя да стреля добре от непосредствана близост. До края ФК “Първомайци” натискаше, а долнооряховчани отговаряха с контри, но повече попадения не паднаха.