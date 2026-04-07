Ето къде няма да има ток на 8 април (сряда)

На 08.04.2026 г., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Велико Търново – с. Самоводене и с. Хотница, фирмите в региона: ИНА ЕТ, ЕТ ВАСИЛЕНА-ЙОРДАНКА КОМИТОВА, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИЗВОР – 1873, ДАНИЕЛА – 2013 ЕООД, ЦЕНТРАЛ 94 ООД, СУЗИ-24 ДИМИТРОВИ ООД, КМЕТСТВО САМОВОДЕНЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕТ ЮВЕНТА – ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, РОСА ООД, ИКОМ СЪРВИЗ АД, АНИРА ЕООД, ВИКТОРИЯ 2011 ЕООД, ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕТ ЮВЕНТА-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ, ЕТ ЛЮБОМИР КОВАЧЕВ, ЕТ ДЕНСИ-ВАНЯ КИРОВА, ЕООД ЕДЕЛВАЙС-59, ДАНИЕЛ ДОНЧЕВ EТ ФРИГО-, ЕТ МАРИЯ ХАРАЛАМБИЕВА-МАНЕВА, РАФИ 75 ЕООД, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, ЕТ МИКРОН-99- ИВАН ГАДЖАЛОВ, ИКОМ СЪРВИЗ АД, КРИГО 2012 ЕООД, К3 СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД, А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕТ ВОДОЛЕЙ-67- ЕМИЛ ГУЖЕВ, ЗК СИЛА 95, АКТИВ ФАРМ ЕООД, ИКОМ СЪРВИЗ АД, ПЛАМА 2009 ЕООД, ИНКОВ ЕООД, ГАНЦ БГ ООД, БУЛПАРК ВТ ООД, НЕСТО ЕООД, СЪНИ ТУРС ООД, ЕТ ХИНО-ГЕОРГИ ХИНОВ, ЕТ КРАСИМИРА ПУЗДРЕВА, ВЕГЕТАРИАНА – ЕЛЕНА ЕООД, ПЕНЕВ ЕООД, РЪН ТРАНС ООД, РЪН ТРАНС ООД, ТРАНС ПИЙК ЕООД, АЛВА ПЛЮС ООД, ХИЛДО КАТ, ЕООД УАЙТ ХЕД, СЪНРАЙЗ 2022 ЕООД, КАСТ ЕООД, МИНАС-НАЦИОНАЛ ЕООД, СТРЕЛА-92 ВТ ООД, ВИК ЙОВКОВЦИ ООД.

На 08.04.2026 г., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Горна Оряховица, с. Първомайци – ул. „Отец Паисий Хилендарски“, ул. „Васил Левски“ и пл. Съединение. Фирми: ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, ДИВНА КЕЙКС ООД, СИТ 70 ЕООД, МЕДИА ПОИНТ ЕООД В.ТЪРНОВО, ППК РОСИЦА – ПОЛИКРАИЩЕ, ПЕТРОЛ АД и КМЕТСТВО ПЪРВОМАЙЦИ, ДП РВД (засечник с. Самоводене), Ретранслаторна кула „Виваком“ местност Горни лозя с. Самоводене, ТД Държавен резерв с. Поликраище.

На 08.04.2026 г., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Велико Търново – с. Ресен: Фирмите: КМЕТСТВО РЕСЕН ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДП НКЖИ ПОДЕЛЕНИЕ СТ, ПАКО ТРАНС 93 ЕООД, ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕАД, ДП НКЖИ ПОДЕЛЕНИЕ СТ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД КЛОН ГОРНА ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И, РОУД ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД, ЛУКЕТИ ЕООД, ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-ЦВЕТКОВ ЕООД, ПЕТРОЛ АД, АНТИМОВ ЕООД, КАТРЕФАЙНИНГ ЕООД, ЯНА ЕООД, ИКАР-60, АГРОКОМЕРС-ВИБ ЕООД, АРБАНАСИ АД, ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, БРАС МЕТАЛ ООД, БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД, НИК-94 ЕООД, АГРО – ЛИДЕР 2010 ЕООД, ЯНА-1 ЕООД, БУЛ-ГРУП 2000 ЕООД.

На 08.04.2026 г., от 14:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Горна Оряховица, с. Първомайци – ул. „А. С. Пушкин“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Ал. Батенберг“ от №125 до №139 и от №160 до №180, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Асен Разцветников“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Витоша“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Мизия“, ул. „Опълченска“ от №1 до №5, ул. „Хаджи Викентий“, ул. „П. Волов“, ул. „Св. Иван Рилски“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „Тракия“, ул. „Янтра“. Фирми: „ТД ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“ с. Поликраище.

На 08.04.2026 г., от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Павликени – с. Бутово, с. Недан, МТП „Разкопки“ – гр. Павликени, МТП „Хижа“ с. Бутово, ТП ПС ВиК Недан.

На 08.04.2026 г., от 15:00 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Павликени – с. Бутово – ЗПС Бъдеще Бутово, МТП №7 ПС ВиК Бутово, БКТП Зеленчуци Бутово.

На 08.04.2026 г., от 8:50 ч. до 11:10 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – с. Беляковец и военните.

На 08.04.2026 г., от 8:50 ч. до 11:10 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Велико Търново – Пречиствателна станция Велико Търново, Екарисаж, Елит Мес Минев -Родопа-В.Т. ООД, Кожа база, бензиностанция Петрол на изхода за с. Самоводене, МАНАСТИР СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ, „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД, СОФИЯ ФРАНС АУТО – В. ТЪРНОВО ООД и с. Беляковец.

На 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Стражица – с. Благоево, с. Владислав, с. Балканци, с. Водно, с. Теменуга, с. Железарци, ФВЕЦ Орел Керамика с. Владислав, МТП ДАП гр. Стражица и МТП Бетонов възел гр. Стражица, ТП Пречиствателна, МТП Глобул с. Балканци.

На 08.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Стражица – с. Кавлак, с. Любенци.

На 08.04.2026 г., от 8:00 ч. до 8:30 ч., от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Горна Оряховица – Джeвана, вилната зона на м. Ловна хижа, резервоари ВиК, вилна зона около Арбанашка чешма, спортен комплекс на Прити. Фирми: ОП ППИ и Озеленяване, ЕТ ГРЕТА – Грета Байчева, ЕТ ДЕМЕТРА, Община Горна Оряховица – Център за настаняване от семеен тип, МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД, ДКЦ ЕООД.

На 08.04.2026 г., от 8:30 ч. до 11:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Велико Търново – c. Балван абонатите захранени от ТП 1 Балван, клон Б.

На 08.04.2026 г., от 15:15 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – абонатите в района на гара Велико Търново захранени от ТП Стационар, фирмите – Първа Инвестиционна Банка АД, Еврика ООД, ВТТК ЕООД, СБАЛПФЗ Д-Р Трейман ЕООД, Велукс – Вендинг ЕООД, „ЕТ ПРОЖЕ-ЗДРАВКОВ.

На 08.04.2026 г., от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Велико Търново – с. Ресен, с. Никюп и всички фирми в региона: ЛИПОВИ ООД, БАЛКАНДЖИЯТА 45 ЕООД, А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД, ЕТ ГАЛУС – ВЛАДИМИР БУЗЕВ, КМЕТСТВО РЕСЕН ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОДМВР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО АПИ – ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ, ЕТ ВАЛЯ-95-ВАЛЕНТИНА ПРЕНГОВА, ДЖАКС ЕНД КО ООД, АГРОМАКС ПРОПЪРТИ ЕООД, ТРАНС ЕР ЕООД, ЕООД ФОЛИТРАНС-ВТ, ЦЕНТРАЛ 94 ООД, ЗЛАТНА БУЦА ООД, ОЛ ДРИНКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЯНА-1 ЕООД, ЕТ ФОЕР-ПЕТЪР ДОБРЕВ, БИ ЕМ И ЕС ЛЕЖЪ ООД, ЧАКЪРОВА ЕТ АСАН ЧАКЪРОВ-92-АЙШЕ, ЕТ АТАНАС КОПАРАНОВ, НЧ НАРОДНА ПРОСВЕТА 1874, ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЮНАЙТЕД ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕТ ДЕТЕЛИНА-ИВАН ПОПОВ, БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, БУЛТРЕЙД 2015 ЕООД, СРЕДЕН ДУНАВ – КЛОН ПЛЕВЕН НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД , КРИСТИ-МОД ООД, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЦЕНТЪР ЗА СОЦ. УСЛУГИ, СИГМА М ЕООД, КЕЛИ – МАРИ ЕООД, ЕКС ПИ ЕЛ ЕООД, СИСИ 1103 ООД, ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЗП ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ТОНЧЕВ, СОРТОВИ СЕМЕНА – ВАРДИМ АД, БУЛТРЕЙД 2015 ЕООД, ВИК ЙОВКОВЦИ ООД, РОДОПА – В.Т. ЕООД ЕЛИТ МЕС МИНЕВ, СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ ЕООД, ВАНТРЕЙД ЕООД, БУЛ-ГРУП 2000 ЕООД, АГРОРОУД ЕООД, ПЕРЛА-ОИЛ ЕООД.