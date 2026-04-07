Кмет с опит в Криминална полиция влиза в битката за парламент с кауза – малките населени места

Цветан Досев е сред кандидат-депутатите от „Прогресивна България“ за 4 МИР – Велико Търново

С ЯСНА ЗАЯВКА ДА ВЪРНЕ ГРИЖАТА НА ДЪРЖАВАТА КЪМ ХОРАТА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, кметът на село Камен Цветан Досев се включва в парламентарната надпревара на 19 април.

Кандидат-депутатът от „Прогресивна България“ е натрупал опит както в местното управление, така и в системата на МВР, благодарение на който предлага реални решения за сигурност, развитие на икономиката, достъп до здравеопазване и адекватна социална политика.

Досев е роден в Горна Оряховица, но вместо да търси реализация в някой от големите градове у нас, решава да остане да живее и да работи в Камен. От три години е кмет и познава проблемите на хората от първо лице.

Завършил е висше образование „Земеделска техника и технологии“ – бакалавър, а магистратура – „Технология и управление на транспорта“.

Едно десетилетие от професионалния му път минава през Криминална полиция към РУ – Стражица. Там работи като оперативен инспектор.

„Участвал съм в разкриването на престъпления от кражби на кокошки до убийства, с разбиране и разрешаване на битови проблеми на населението в малките населени места. Разочарован съм от системата от това, че през 2021 г., след некомпетентни действия, бяха затворени полицейски участък Камен и РУ – Стражица, и преместени към РУ – Горна Оряховица. Тогава населените места в общината почти останаха без полицейско присъствие“, споделя Досев.

Опитът в полицията го мотивира да търси промяна на по-високо ниво. През 2023 г. печели доверието на хората в Камен като независим кандидат и те му отрежат кметското място. За кратко време селото започва да променя облика си, а с негова помощ местните да живеят по-добре.

„Проблемите в моето село са няколко. Основният е безработица. Навремето е имало завод за производство на телфери, консервна фабрика, кооперация, мандра, МТС, винпром. След навлизането на демокрацията всички тези предприятия са затворени. Следващият проблем е здравеопазването. Нередовното посещение на здравните лица кара жителите да посещават други здравни клиники и да плащат допълнително такси за извършване на прегледи от първа необходимост. Другите проблеми са от битов характер, с които на местно ниво се справяме. Проблемът с безработицата може да се реши с привличането на инвеститори и разкриването на нови работни места. При здравеопазването след спазването на заложена промяна на коалиция „Прогресивна България“ мисля, че ще има видима промяна“, убеден е той.

Кандидат-депутатът е критичен към политическата система, която според него забелязва селата само по време на избори. Казва, че именно това неглижиране е довело до отвращение на жителите на малките населени места спрямо управляващата класа.

В борбата с корупцията Досев вижда дългосрочен процес, който изисква независима съдебна система и прозрачност в политиката.

„Ще защитавам интересите на малкия и средния бизнес в малките населени места, защото според мен селата са ядрото на държавата. Ще се стремим да преминем към модерно и устойчиво производство, ефективно усвояване на европейските средства и развитие на селските райони. Вдигне ли се икономическият растеж, ще се подобрят качеството на живот, здравеопазването и социалните услуги в малките населени места“, категоричен е кметът.

Социалната политика, която според него е уместно държавата да следва, е свързана с увеличаване дохода от извършена работа, обучения, преквалификация и подкрепа за младите хора.

„Аз съм човек, отраснал в малко населено място. С честност, отговорност и труд съм постигнал високи резултати в кариерното си развитие в различни структури на държавата. Всички познати и непознати, приятели да излязат на 19 април и да гласуват с бюлетина 21 и преференция 111. С почтеност и достойнство ще защитавам каузата за промяна и програмата на коалиция „Прогресивна България“, допълва Досев.

Галина ГЕОРГИЕВА