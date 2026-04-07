Децата на Велико Търново и Горна Оряховица отново доказаха, че в двата града се раждат не просто гласове, а истински музикални истории, и че талантът, подкрепен с труд, любов и вдъхновение, няма граници.

На 4 април 2026 г. в София се проведе международният конкурс „Абанико“ за музика и танц на испански и други романски езици. В него достойно участие взеха 10-годишната Аделина Сергева от СУ „Емилиян Станев“ с вокален педагог Стела Дойкова и вокално студио „Кантисимо“ към НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ с вокален педагог Милена Димитрова.

Аделина Сергева се занимава с пеене от 6-годишна. Тя е ученичка в музикална паралелка с поп и джаз пеене в най-голямото училище в областта. Взема участие от 2 години в национални и международни конкурси, има 21 първи, 15 втори и 11 трети места.

В „Абанико“ тя се спечели първо място в категория „Френска песен“ със Ce monde и второ място в категория „Песен от филм/Мюзикъл“ с Popular. Талантливата търновка бе възнаградена и с безплатен билет за „Дисниленд“, както и покана за участие в конкурс в Париж.

Програмата на Аделина бе особено натоварена. В първите дни на април тя все участие и в международния конкурс „Гласът на пролетта“, където извоюва три награди – две първи места в категориите „Мюзикъл“ с песента Popular от мюзикъла Wicked и в категория „Поп“ със Ce monde – песен, която спечели детската „Евровизия“ 2025 г. Има и второ място в категория „Песен на роден език“ с „Родна земя“.

Вокално студио „Кантисимо“ се представи блестящо на „Абанико“.

Една от най-ярките участнички в конкурса бе малката, едва 6-годишна Спасова, която със сценично присъствие остави публиката без дъх. Кая откри конкурсния ден като първи участник – отговорност, която мнозина биха приели с притеснение, но тя превърна в свое предимство. Със завладяващо изпълнение на италианска песен, съчетано с артистичност и танц, тя плени международното жури и спечели сърцата на публиката, която я аплодира бурно.

Наградата не закъсня, журито и присъди без колебание първо място в първа възрастова група. За Кая това бе и първо участие на международен конкурс, но заявката, която направи, е повече от категорична – пред нея се разкрива обещаващ творчески път.

В категорията за песен на италиански език се откроиха още две изключително талантливи изпълнителки от студиото. Христина Машова (10 г.) впечатли с песен от репертоара на Рита Павоне. Със своята емоционалност и сценично присъствие тя не само развълнува публиката, но и заслужено грабна първа награда. Христина показа своя талант и в категория „Световен хит“, където бе отличена с второ място.

Със силно и въздействащо изпълнение се представи и Емоника Николова (12 г.). Тя спечели второ място с изключително трудната и емоционална песен Io domani, демонстрирайки изтънчен вкус, сценично присъствие и вокална зрялост.

„Зад всеки успех стои не само талантът, а и единството между ученици, родители и педагог. Именно тази сплотеност превръща всяко участие в незабравим спомен и всяка награда – в заслужено признание“, споделя Милена Димитрова и благодари на всички за поредния успех.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. личен архив