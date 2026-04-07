Областна администрация Велико Търново пуска AI чат бот в полза на гражданите

Областна администрация Велико Търново въвежда в действие нов AI-базиран чат бот, предназначен да улеснява гражданите при получаването на информация за административните услуги, предоставяни от администрацията, както и по други актуални въпроси, свързани с област Велико Търново.

Интелигентният асистент е достъпен на официалния сайт на администрацията: https://vt.government.bg/ и е разработен в рамките на споразумение за услуги, предоставяни от Европейския цифров иновационен хъб AI-EDIH (ЕЦИХ) за Северен Централен Район.

Новото решение е част от усилията на Областна администрация Велико Търново за подобряване на достъпа до публична информация и за въвеждане на съвременни цифрови инструменти в обслужването на гражданите. Чрез чат бота потребителите могат по по-лесен и интуитивен начин да задават въпроси и да получават насоки и информация в разговорен формат.

Технологично чат ботът използва най-ново поколение решения на Google, базирани на Gemini 3.0, и стъпва върху съвременни AI подходи и архитектури. Сред тях са хибриден модел (generative + deterministic model), който комбинира възможностите на генеративния изкуствен интелект с надеждна логика и контролирани сценарии; grounding с data stores / knowledge, който подпомага предоставянето на по-релевантни и обосновани отговори; както и омниканалност и backend интеграции, създаващи основа за устойчиво развитие и разширяване на функционалностите на решението.

Към настоящия момент чат ботът е достъпен в тестов режим. Предстои той да бъде надграждан и усъвършенстван поетапно, като във времето ще се работи за разширяване на неговите възможности и за повишаване на точността и качеството на отговорите. Обратната връзка от потребителите и реалната експлоатация ще бъдат важен фактор за неговото бъдещо развитие.

С внедряването на този интелигентен дигитален асистент Областна администрация Велико Търново прави още една стъпка към по-модерно, по-достъпно и по-ефективно административно обслужване в полза на гражданите.