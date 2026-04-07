Областният управител Валентин Михайлов и представители на институции набелязаха мерки срещу горските пожари

Валентин Михайлов, областен управител на област Велико Търново и представители на отговорни институции набелязаха мерки за превенция от горски пожари през настоящата година.

На свиканото на 7 април работното съвещание присъстваха Иван Маринов, заместник областен управител, Анелия Недева, главен секретар на Областна администрация-Велико Търново, ръководителите на РДПБЗН, РДГ, ОПУ, РОЦ „Горна Оряховица и Габрово“ към ЕРП „Север“ ЕАД, както и директорите на Териториалните поделения на Държавните горски стопанства в региона.

По време на срещата бяха разгледани възможностите за преодоляване на проблеми, възникнали през предходната 2025 година. Те са свързани със затруднен достъп до огнищата, поради лоши пътища, непочистени сервитути на далекопроводите от растителни отпадъци при отстраняване на опасни дървета, а също и недостатъчна техника за прокарване на просеки.

Сред възможните мерки, които представителите на ведомствата се ангажираха да предприемат са забрана за извършване на дейности в горите при екстремни температури и вятър, а належащи дейности при такива условия да се осъществяват в ранните часове на денонощието.

Обсъдено бе да се завиши контрола на приходящи работници в горските територии и да се организира наблюдение на сечищата в продължение на поне 2 часа след приключване на дейностите.

Според експертите е належащо предварително да бъде информирана съответната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ преди започване на сеч като се посочи точното местоположение на дейността и телефони за връзка с лице, което е на мястото.

„При възникване на пожар в горски територии, трябва да се оказва помощ от служителите в горските стопанства още в началните минути на спасителните действия“, апелират от РДПБЗН-Велико Търново.

От РДГ-Велико Търново докладваха, че с цел предотвратяване на пожари и аварии по електропреносната мрежа от есента на 2025 година до момента са съставени общо 1100 протокола за опасни дървета на територията на областите Велико Търново и Габрово.

От РОЦ „„Горна Оряховица и Габрово“ към ЕРП „Север“ ЕАД допълниха, че за същия период със собствени сили и техника са прочистили 4500 декара просеки като до края на тази година почистените площи ще надхвърлят 7000 декара. За броени месеци са премахнати 32 000 опасни дървета.

Благодарение на тези дейности с над 50 % са намалели авариите, причинени от паднали дървета.

От Териториалните поделения на Държавните горски стопанства споделиха, че не разполагат с достатъчно средства и е необходимо външно финансиране за осъществяване на някои от мерките.

Областният управител призова институциите за отговорност и единодействие с цел по-ефективна работа с по-малки икономически разходи. Валентин Михайлов настоя да му бъдат предоставени конкретни предложения, свързани с проблеми, които не могат да се решат на местно ниво, за да ги отнесе до конкретните министерства с искане за подпомагане на належащите мероприятия.