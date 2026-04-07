“Олимпиакос” пречупи “Ботев” /ГНС/, Цветомир Цветанов- Бонара с ключови намеси

“Олимпиакос” /Никюп/ победи “Ботев” /Горско Ново село/ с 4:1 в среща от 16- я кръг в първенството на Областна футболна група- юг, потвърждавайки отново възходящата си форма тази пролет.

Домакините поведоха в резултата още в З- ата минута с гол на Георги Куюмджиев, който умело прехвърли вратаря на гостите. Постепенно тима на Горски Ново село изравни играта, натисна на свой ред и така се стигна до 36-минута, в която резултат бе изравнен.

До края на първата част по- активният отбор бе този от Горско Ново село, като на два пъти 54-годишнят вратар на „Олимпиакос“ Цветомир Цветанов- Бонара спаси мрежата си от попадения.

Второто полувреме започна с масиран натиск на „Ботев“ и нови авторитетни намеси на Цветанов.

Така се стигна до 72- ата минута, в която Велико Сапунджиев направи 2:1 за домакините. 120 секунди по- късно Джулиано Йорданов вдигна на 3:1, а с красив гол в 84- ата минута Сапунджиев сложи точка на спора. С успеха „Олимпиакос“ събра 17 точки и се изкачи на осмо място в класирането.