Откриха три невръстни деца оставени без надзор в стопански двор

Уведомени са компетентните служби, в ход е процедура за отнемането им от родителите

 

 

Служители на РУ – Елена са установили три малолетни деца в стопански двор в с. Беброво редовно оставяни без надзор от родителите си.

На 6 април след сигнал на будни граждани е извършена полицейска проверка в стопанския двор на с. Беброво. Там са открити три деца на 1, 3 и 11 години. Малчуганите ежедневно били оставяни без надзор от 18-годишната си майка и 22-годишния си баща от котелските села Боринци и Сотиря.

Оказало се, че невръстните деца живеят в лоши битови условия. В имота е открита необезопасена ел. инсталация и липса на санитарен възел. Едно от помещенията било силно задимено от горяща печка на дърва. По-малките деца били оставяни на грижите на 11-годишното.

По случая е образувано досъдебно производство. Уведомени са компетентните служби.

“В ход е процедура за отнемането им от безотговорните родители и настаняването им в социален дом”, споделиха запознати със случая.

Веселина АНГЕЛОВА

