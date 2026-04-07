Почина легендата на българския фолклор Янка Рупкина

Народната певица Янка Рупкина почина на 87-годишна възраст след продължително боледуване, съобщи БНТ. Тя остава един от най-значимите посланици на българския фолклор по света.

Родена е през 1938 г. в село Богданово, община Средец. От малка пее, вдъхновена от баба си, също народна певица. Макар да завършва медицинско училище, посвещава живота си на музиката. От 1961 г. е солистка в Ансамбъла за народни песни на БНР, където работи над 30 години.

Янка Рупкина записва стотици песни, като емблематична остава „Калиманку, Денку мари хубава“, донесла ѝ световна слава. Тя е сред най-ярките изпълнители на странджанския фолклор, с над 250 записа в архива на БНР.

Преломен момент в живота ѝ е самолетната катастрофа през 1971 г., при която загиват 30 души, сред тях Паша Христова. Рупкина оцелява след тежко състояние и по-късно нарича датата свой „трети рожден ден“.

С трио „Българка“, създадено през 1975 г., тя постига международен успех. Групата работи с продуцента Джо Бойд и участва в проекти със световни имена като Кейт Буш и Джордж Харисън, който дори изразява възхищението си лично.

Песни в нейно изпълнение звучат в престижни проекти и събития, а българският фолклор достига световна публика. Рупкина остава активна дълги години с концерти, записи и преподаване.

Носител е на множество отличия, сред които орден „Св. св. Кирил и Методий“ и награди от международни фестивали. През 1990 г. участва в албум, отличен с награда „Грами“.

До края на живота си тя определя себе си като „щастлива певица“, отдала над 60 години на сцената и българската песен.

