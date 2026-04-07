Поделено надмощие и справедливо равенство в Сухиндол

С гол на Борислав Иванов, преди да са изтекли 120 секунди от началото на срещата, отборът на “Левски 1986” /Стражица/ поведе с 0:1 при гостуването на „Лозен 1924“ /Сухиндол/. Нападателят получи извеждащо подаване от Искрен Стърсаков, преодоля вратаря Васил Боев и вкара в опразнената врата. Срещата от 13- я кръг в първенството на Елитната областна футболна група предложи много битка, но в крайна сметка победител не бе излъчен. Домакините съумяха да изравнят резултата в 89- ата минута с попадение на Димитър Динев в разбъркване и в крайна сметка да избегнат загубата.

През първото полувреме сухиндолци пропиляха отлична възможност, като от границата на вратарското поле не бе намерена целта. За стражичани пък Стърсаков би над напречната греда, също от чиста позиция. След почивката гостите дейтваха опасно на контри, но Васил Боев си бе на мястото и не позволи на Борислав Иванов и Симеон Николов да решат спора в полза на “Левски 1986”.