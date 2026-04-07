Повикаха 17- годишна етърка в националния отбор на България за жени

Футболистката на „Етър ВТ“ Зорница Коева получи повиквателна и за националния отбор на България за жени!

Това е изключително признание за качествата на 17-годишната казанлъчанка, която е сред основните фигури в женския тим на етърки и бе капитан на настоящия шампион на страната „Етър“ W16.

Коева вкара гол за България W17 при равенството 2:2 срещу Украйна, преди това наниза 2 попадения за победата с 4:0 над Люксембург, а качествата й не останаха незабелязани от националния селекционер Калоян Петков. Освен нея, в полезрението му са още две състезателки на „Етър ВТ“ – Теодора Димитрова и Лора Василева.

Зорница Коева трябва да се яви на 9 април в столицата за десетдневен сбор на националния отбор, по време на който им предстоят две европейски квалификации. На 14 април „лъвиците“ приемат Косово, а на 18-и е ответният мач в Прищина.

Калоян Петков е многократен шампион на Казахстан като треньор на БИИК Казилгурт (Шимкент), а негов помощник там бе Ели Тодорова, която сега асистира на Валентин Витанов в „Етър ВТ“. После Петков пое националния отбор на Казахстан за жени, а Тодорова водеше девойките до 17 години.