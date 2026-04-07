През април температури между минус 5 и 29 градуса и валежи над нормата

Най-ниските температури през април в страната ще са между минус 5 и 0 градуса. Най-високите температури през месеца ще са между 24 и 29 градуса, като се очаква да бъдат достигнати през последното десетдневие от април, съобщи за БТА главен асистент д-р Красимир Стоев – синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за времето през април у нас.

По думите му тази година през април се очаква средната месечна температура да бъде около и под нормата, която за по-голямата част от страната е между 10 и 13 градуса, по Черноморието и във високите полета – между 8 и 14 градуса, а за планините – от минус 5 до 3 градуса.

Месечната сума на валежите ще бъде над нормата, която за равнините е между 30 и 75 литра на квадратен метър, в планинските райони – между 60 и 100 литра на квадратен метър.

През първото десетдневие на април температурите ще са по-ниски от нормите

През по-голямата част от април динамиката на атмосферните процеси над Балканския полуостров ще е повишена.

През първото десетдневие температурите ще бъдат по-ниски от климатичните норми. Под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони ще се създават валежни обстановки и на много места валежите ще бъдат значителни. На места в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове дъждът ще се примесва със сняг.

Относително стабилизиране – спиране на валежите, временно разкъсване на облачността и слабо затопляне, се очаква в средата на периода.

И през второто десетдневие ще има валежи и ще е хладно, през третото десетдневие температурите ще се доближат до климатичните норми

И през повечето дни от второто десетдневие на април ще има валежи. Ще се задържи хладно. Повишена вероятност за обстановка със значителни валежи има около 12 април и през периода 16-19 април.

През третото десетдневие температурите ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми,

но в началото на периода минималните ще са ниски и се очаква по високите полета и на места в котловините да се образуват слани.

Вероятност за преминаване на студени атмосферни фронтове с краткотрайни валежи, гръмотевични бури, градушки и относително понижение на температурите, ще има в средата на десетдневието и в края на месеца.

Кои са характерните особености на месеца

Април е типичен пролетен месец. Температурите се повишават значително. Броят на слънчевите дни се увеличава. Понякога при студени нахлувания от север вали сняг, а минималните температури се понижават под 0 градуса.

Опасност от слани съществува през целия месец април. При интензивни затопляния се достигат летни температури – до 30-34 градуса. През втората половина на месеца зачестяват и гръмотевичните бури, каза Красимир Стоев.

Астрономическа справка

В началото на месеца слънцето изгрява в 7 часа и 9 минути, а залязва в 19 часа и 52 минути. Продължителността на деня е 12 часа и 43 минути.

В края на април слънцето изгрява в 6 часа и 23 минути, а залязва в 20 часа и 26 минути. Продължителността на деня вече е 14 часа и 3 минути.

Фазите на луната през месеца са: на 2 април е пълнолуние, на 10 април – последна четвърт, на 17 април – новолуние, а на 24 април е първа четвърт.

БТА