Проф. д-р Костадин Ангелов: „Велико Търново става национален център за изкуствата“

Със спасените от ГЕРБ средства по ПВУ се модернизират изложбените зали в града

 

С изцяло обновената Художествена галерия „Борис Денев“ и след завършване на мащабния ремонт в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ Велико Търново има напълно реалния шанс да се превърне в национален и дори Балкански център на изкуствата.

Духовната и историческа столица ще разполага с най-голямата експозиционна площ в страната – поле за развитие на изключителни инициативи и привличане на вниманието както на публика от цялата страна, така и на български и световни творци. Това коментира водачът на листата на ГЕРБ-СДС във Великотърновски регион проф. д-р Костадин Ангелов.

Модернизацията на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ в старопрестолния град доказва смисъла на огромните усилия, които правителството на ГЕРБ с премиер Росен Желязков положи за спасяване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост – финансова подкрепа, буквално загубена при ПП-ДБ и кабинета „Денков“. Днес в най-големия експозиционен комплекс във Велико Търново се влагат над 1,1 млн. евро, за да се превърне той в един от най-добрите за културни и обществени събития в цяла България.

Основният ремонт включва саниране на 1800 кв. метра покрив, тавани, нова дограма.

Специална изработка ще бъдат новите покривни прозорци, които са част от светлинната декорация на вътрешните изложбени помещения. Обновяват се всички инсталации – климатична и вентилационна, с която ще се гарантира оптимална температура както за посетители, така и за съхранение на картинния фонд независимо от сезона, също – отоплителна, електрическа, ВиК, осветление. Изградена ще бъде и достъпна среда, включително до санитарните възли. С модернизацията разходите за енергия ще намалеят с около 60%.

Старата столица дава изключително добър пример и с обновената Художествена галерия „Борис Денев“, която преживява истински културен ренесанс. Вече четвърта година галерията се радва на все по-голям интерес след мащабната инвестиция за над 700 000 евро, реализирана по проект на Общината и партньори по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. „Днес галерията вече не е просто самотна сграда, а място за провеждане на изложби и експозиции на изключително ниво“, припомни проф. Ангелов. И я даде за пример политиките, които ГЕРБ провежда на всяко едно ниво – общинско, национално и европейско, в подкрепа на културата.

„Да имаш такава експозиционна площ в сърцето на града, който пък е географски разположен в сърцето на страната, е изключителна привилегия, стига до Велико Търново да има нормална магистрала и високоскоростен път от Южна България“, допълни проф. Ангелов. Затова правителството на Росен Желязков рестартира и двете магистрали и при пълен управленски мандат те ще бъдат завършени. Освен силен стимул за икономика, инвестиции и иновации това ще утвърди още по-силно облика на Велико Търново като развита историческа и духовна столица.

 

Създават Консултативен съвет за въпросите на младежта, ще подпомага кмета на общината

