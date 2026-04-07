Прокурор Светослав Калчев встъпи в длъжност като административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново 

Новият административен ръководител на Апелативна прокуратура-Велико Търново Светослав Калчев на 7 април официално встъпи в длъжност. Актът бе подписан в присъствието на и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов, заместник главен прокурор Ваня Стефанова, Янко Янев, председател на Апелативен съд-Велико Търново, прокурорите от апелативна прокуратура и административните ръководители на окръжните и на районните прокуратури. Прокурор Калчев бе избран единодушно за титуляр на поста с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 25.03.2026 г.

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов приветства новия административен ръководител и посочи, че Светослав Калчев е стойностен и достоен човек, професионалист и прокурор.

„Продължаваме да изграждаме работеща, коректно, нормално и в полза на обществото и на хората прокуратура, независимо от сложната обстановка“, каза Борислав Сарафов.

Той подари на Калчев книга „Великите владетели на Второто българско царство“.

“Да опитаме всички заедно да върнем единението на българската нация, единомислието, нашата обща цел в това да сме народ, да сме нация и да отстояваме нашия национален интерес, така, както са го правили нашите предци“, каза Сарафов.

На Светослав Калчев той пожела успех, здрави нерви и кураж, и да управлява мъдро и с визия за справедливостта за обществото.

Новият апелативен прокурор на Велико Търново е завършил специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и има над 29 години юридически стаж. Той е започнал работа като прокурор в Районна прокуратура-Велико Търново през 1997 г. От 2005 г. е назначен за прокурор в Окръжна прокуратура–Велико Търново, като от 2010 г. е заместник-административен ръководител, заместник-окръжен прокурор. След спечелен конкурс през 2014 г. той встъпва в длъжност „прокурор в Апелативна прокуратура-Велико Търново“, където от 2019 г. е заместник-административен ръководител, заместник-апелативен прокурор. От 01.03.2024 г. е определен за и.ф. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура-Велико Търново. Има ранг „Прокурор във ВКП“.

Прокурор Калчев е награждаван многократно за висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните задължения. Член е на Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество. От 2012 г. е хоноруван асистент по криминалистика в Юридическия факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“.

Веселина АНГЕЛОВА