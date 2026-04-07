Раздават безплатни фиданки във В. Търново в инициативата „Седмица на гората“

ПОРЕДИЦА ОТ СЪБИТИЯ ПРЕДСТОЯТ В СТАРАТА СТОЛИЦА ПО ПОВОД ТРАДИЦИОННАТА АКЦИЯ „СЕДМИЦА НА ГОРАТА“, която тази година се отбелязва от 6 до 12 април.

Организатор е Регионалната дирекция по горите във Велико Търново, а мотото на кампанията е „Традиция, знание и отговорност към гората“.

Програмата съчетава образователни срещи с най-малките, почит към професията на лесовъда и раздаване на безплатни фиданки.

Акцент в честванията е инициативата „Лесовъд за един ден“, насочена към малчуганите. Експертите ще посетят учениците от първи клас в ОУ „Иван Вазов“ в Горна Оряховица, както и хлапетата от детските градини „Слънчев дом“ и „Рада войвода“ във Велико Търново.

Чрез интерактивни занимания те ще се запознаят отблизо с горската екосистема и значението на нейното опазване.

На 9 април от 13:30 до 15:30 ч. пред сградата на Общината за жителите и гостите на града е предвидена специална кампания за безплатно раздаване на дръвчета за засаждане.

Желаещите да се включат могат да получат фиданки от акация, червен дъб и черен бор.

Програмата включва още Ден на отворените врати в Регионалната дирекция, както и поднасяне на цветя и символично залесяване около Паметника на лесовъда в село Арбанаси на 9 април сутринта.

Галина ГЕОРГИЕВА

