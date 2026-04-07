вторник, април 7, 2026
Последни:
Горещи новиниЗдравеИкономикаКрими

Разкриха незаконна кланица в Дебелец, унищожават 20 тона месо

Галина Георгиева

СГРАДА НА БИВШЕ ТКЗС В ДЕБЕЛЕЦ СЕ ОКАЗА БАЗА НА НЕЗАКОННА ДЕЙНОСТ ЗА КЛАНЕ НА ЖИВОТНИ.

 Нарушителите са установени при внезапна проверка на Агенцията по безопасност на храните. Инспекциията е направена по сигнал.

 Служителите на БАБХ са намерили около 20 тона охладено и замразено месо без идентификация и придружаващи документи. В хладилна камера са открити над 10 заклани говеда, а други пет агнета са били в процес на клане.

 В хода на проверката е открита още една камера със замразени говеда. Месото ще бъде насочено за унищожаване в екарисаж.

Любопитна подробност е, че базата представлява регистриран животновъден обект, поставен под възбрана миналата седмица заради установени животни без ушни марки и с неизяснен произход. На собственика ще бъдат съставени актове за административни нарушения.

На място са извикани служители на Икономическа полиция. Информация по случая е предадена и на Прокуратурата за образуване на досъдебно производство. Проверките и процесуалните действия по случая продължават.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *