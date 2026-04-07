Ще мерят безплатно кръвно налягане и кръвна захар за Деня на здравето

БЪДЕЩИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОРГАНИЗИРАТ КЛИНИКА НА ОТКРИТО В ДВОРА НА ТЪРНОВСКАТА БОЛНИЦА.

Възпитаниците на филиала на Варненския медицински университет в старата столица ще извършват мерене на кръвно налягане, кръвна захар и телесен индекс. Акцията е по повод Световния ден на здравето и ще се състои на 7 април от 10:00 до 12:00 ч.

Студентите ще обособят изнесен пункт пред новия корпус на областната лечебница.

Целта на кампанията е да привлече вниманието на хората към превенцията и профилактиката, които са ключови за предотвратяването на рискови заболявания.

Фокус в инициативата е насърчаването към здравословен начин на живот чрез физическа активност и балансирано хранене.

Освен с безплатните консултации бъдещите медицински сестри ще отбележат празника и с акция по кръводаряване.

Във Филиала на МУ Варна е обявена кампания, която има за цел да насърчи възможно най-много студенти да дарят кръв, като добре дошли са и всички останали, които имат желание да подкрепят каузата.

Галина ГЕОРГИЕВА