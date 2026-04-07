Силно представяне на „Болярчета“ на футболния турнир в Трявна

Футболният турнир за деца, организиран и проведен в Царева ливада от СК „Болярчета“ и Forum sport palace, се превърна в истински празник за всички участници. В надпреварата се включиха четири възрастови групи –родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 година, като всяка една от тях предложи много емоции, красиви изпълнения и незабравими моменти.

Отборите на СК „Болярчета“ се представиха повече от впечатляващо, демонстрирайки категорично превъзходство във всички срещи.

„С много желание, дисциплина и отборен дух, децата успяха да спечелят всичките си мачове, без да допуснат нито една загуба – постижение, което говори само по себе си за труда и развитието им.

Конкуренцията във всички възрастови групи беше изключително сериозна, като участие взеха редица елитни отбори – „Олимпия“ /София/, „Дунав“ /Русе/, Атлетик“ /Несебър/, „Локомотив“ /Горна Оряховица/, Янтра“ /Габрово/ и много други. Това направи успехите още по-ценни и заслужени.

Треньорите от всички набори изразиха своето огромно удовлетворение от представянето на децата – не само заради резултатите, но и заради красивия, смел и модерен футбол, който показаха на терена. Турнирът беше изпълнен с много мачове, емоции и усмивки, превръщайки се в едно истинско преживяване за малките футболисти.

Специални благодарности отправяме към „Лактима Балкан“ за осигурените плодови млека след всеки мач, които донесоха допълнителна радост на децата, както и към минерална вода „Девин“ за водата, предоставена за всички срещи.

Всичко това направи турнира не просто състезание, а истински празник на детския футбол – изпълнен с енергия, приятелство и любов към играта“, разказа треньорът на „Болярчета“ Николай Колев.