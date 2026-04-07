Списъци с имена и дрога иззеха служители на РУ – Велико Търново при спецакция

При проверка в жилище в с. Водолей, обитавано от 43-годишен криминално проявен са установени и иззети списъци с имена на около 200 лица от региона на В. Търново, Г. Оряховица, Павликени и Свищов, за които има обосновани предположения, че са гласоподаватели за предстоящите избори.

Специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност и предотвратяване на изборни престъпления и нарушения се проведе на 7 април на територията на РУ – Велико Търново.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.

При проверка в имот в Дебелец, обитаван от 33-годишен мъж са установени и иззети 2 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис и 2 грама вещество, реагиращо на амфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.

При проверка на лек автомобил в с. Водолей, управляван от 46-годишен местен жител, същият е представил на униформените неистинско свидетелство за управление на автомобила. Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.

До обяд са проверени 16 адреса на територията на В. Търново, Килифарево, Дебелец, селата Водолей и Леденик, 16 търговски обекта, изградени са контролно пропускателни пунктове на входовете и изходите на населените места. Проверени са още 346 граждани и 230 автомобила. Съставени са 3 акта по Закона за движение по пътищата и са наложени 46 глоби по фиш.