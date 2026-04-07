Унищожават над 10 тона опасно месо, открито в свищовско предприятие

Агенцията по безопасност на храните предотврати стоката да влезе в търговската мрежа за Великден

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЕЛИКДЕН АГЕНЦИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПРЕДОТВРАТИ в търговската мрежа да попадат над 10 тона месо и местни продукти, съхранявани в опасни за здравето условия в свищовско предприятие.

Компрометираната стока е установена при проверка на служители на ведомството, която констатира сериозни нарушения. Част от дейността на цеха е спряна, но продължават инспекции с участието на екипи от Областната дирекция по безопасност на храните във Велико Търново заедно с колегите им от Плевен и София.

При първоначалния оглед служителите се натъкват на груби нарушения на хигиенните изисквания. В едни и същи хладилни камери се съхранявани сурово и преработено месо без ясно разграничение. Това създава предпоставка за кръстосано замърсяване.

В производствените помещения са установени замърсени повърхности, компрометирани подове и стени, липса на топла вода и недостатъчно консумативи за дезинфекция.

Сериозни пропуски са открити и при проследимостта на храните.

Част от стоката е без етикети, без партидни номера и няма данни за произход или дата на замразяване. Това прави невъзможно проследяването на месото по веригата и крие риск за здравето на потребителите.

В хладилните камери са намерени свинско, телешко и птиче месо, кайма и обрезки. Част от тях са без идентификация, а други – с изтекъл срок на годност.

Допълнително са открити и 800 агнета без здравна маркировка.

Цялата компрометирана стока ще бъде унищожена.

Предприятието ще може да поднови нормална работа след отстраняване на констатираните нарушения. Дейността ще бъде възобновена само след повторна проверка, която да докаже пълно съответствие със законовите изисквания.

Галина ГЕОРГИЕВА