Установиха ХИВ позитивен във Великотърновско

ЗДРАВНИТЕ ВЛАСТИ КОНСТАТИРАХА СЛУЧАЙ НА ХИВ. Заразеният е от община Сухиндол. Това става ясно от седмичния бюлетин на РЗИ Велико Търново за периода 30 март – 5 април.

От ведомството не поясняват в официалната справка дали инфектираният е диагностициран в Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване в институцията.

Инфекцията се приема за хронично, подлежащо на лечение и успешно контролирано заболяване благодарение на въведената през 1996 г. антиретровирусна терапия. Министерството на здравеопазването осигурява безплатно лечение със специализирани лекарства на всички нуждаещи се лица, независимо от техния здравноосигурителен статус. При добре провеждано лечение хората, живеещи с ХИВ, водят нормален и пълноценен живот

Погрешно е схващането, че ХИВ и СПИН са едно и също. ХИВ е самият вирус, който уврежда имунната система. Предава се чрез кръв и по сексуален път, както и от майка към бебе. Без лечение пациентът може да развие СПИН. Това е най-напредналият етап на ХИВ инфекцията, но заразата не означава непременно, че човекът ще развие СПИН.

За отчетения период са установени също 6 случая на ентероколит, 1 на ротавирусен гастроентерит, 50 на варицела, 2 на скарлатина, 1 на вирусен хепатит Б, 1 на вирусен хепатит С, 1 на туберкулоза и 48 на остри респираторни заболявания.

През изминалата седмица общата заболеваемост от грип за областта, оценена чрез системата за сентинелно наблюдение, е 80,31 на 10 000 души население спрямо 65,25 на 10 000 души за периода 23 – 29.03.2026 г.

Галина ГЕОРГИЕВА