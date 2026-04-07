За 150 дни и със 185 342 евро преустройват помещения за ЯМР в онкоболницата на В. Търново

КОМПЛЕКСНИЯТ ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРА ПО ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ЯМР апарат към Отделението по образна диагностика.

Това е важна стъпка в модернизирането на оборудването на специализираната болница, която ще получи уреда, както и ПЕТ скенер безвъзмездно благодарение на средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

За строително-монтажните дейност от КОЦ обявиха обществена поръчка с прогнозна стойност 185 342 евро. Обособяването на помещения ще се извършва в сутеренен етаж на съществуващата сграда на клиниката. Няма да се променя предназначението на зданието, нито да се засягат фасади, обемно-пространствени показатели и носеща конструкция.

Предвижда се функционално обособяване на чакалня със свободен достъп, зала за ЯМР – процедурно помещение със строго контролиран достъп, командна зала с ограничен достъп само за обучен персонал, подготвително помещение за пациенти със съблекални с контролиран достъп, техническо помещение за екипа и санитарен възел.

Според заложените параметри в процедурата фирмата изпълнител следва да реализира дейностите в срок до 150 дни след подписване на договор.

Доставката, монтажа и подвързването на ЯМР апарата не са предмет на обществената поръчка.

Припомняме, че за подготовката на помещенията на новия уред и дългоочаквания ПЕТ скенер Общинският съвет в старата столица одобри КОЦ да изтегли заем. В противен случай специализираната лечебница щеше да загуби правото си да получи значимата медицинска техника, възлизаща на 3,5млн. евро. Внедряването на двата уреда ще повиши значително пациентопотока и ще повиши приходите на клиниката.

Срокът за подаване на оферти е 23 април.

Галина ГЕОРГИЕВА