Започва пръскането срещу бълхи и кърлежи във В. Търново

СТАРТИРАТ ПРОЛЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В СТАРАТА СТОЛИЦА СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ. Първите обработвания ще се проведат на 7 и 8 април.

Според утвърдения маршрут първо ще бъдат опушени зелените пространства в парковете „Света гора“, „Майка България“, „Марно поле“, „Дружба“, до църквата „Възкресение Христово“ и в кв. „Асенов“.

След тях пръскане ще се проведе в парковете „Бузлуджа“, „Колю Фичето“, „Картала“, „Никола Габровски“, в „Зона Б“ и „Чолаковци“.

Мероприятията ще се провеждат след 22:00 ч.

Ще бъдат обработени и тревните площи в районите около 50 детски площадки във Велико Търново.

Около всяка локация ще бъдат поставени необходимите стикери за използваните препарати и за 24-часовия карантинен период.

Графикът подлежи на промени в зависимост от метеорологичните условия. Необходимо е времето да е тихо и сухо, а тревните площи – предварително окосени.

Организация за пръскане срещу бълхи и кърлежи в малките населени места се прави по заявка от кметовете и кметските наместници.

Галина ГЕОРГИЕВА