МАЛКИ ОБЯВИ

ПРОДАВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОДАВАМ къща в Еленския Балкан, на 9 км от град Елена с прилежащи стопански постройки, състояща се от 4 стаи, баня и тоалетна, с двор 2100 кв. м. Много добро състояние след скоро направен ремонт. Цена по договаряне. Телефон за контакт 0898 671 111. 100-1

КЪЩА за ремонт, с. Драгижево, 65 000 лв., 0887 087 492. 120-1

ТРИСТАЕН, панорама, Лясковец, 0887 087 492. 120-1

ТРИСТАЕН, център, Лясковец, с маза и таван, 116 000 Е, 0887 225 503. 120-1

КЪЩА, гр. Лясковец, 80 000 Е, 0887 087 492. 120-1

ДВУСТАЙНИ и тристайни на изгодни цени, 0885 838 000. 120-1

МНОГОСТАЕН, „Зона Б“, 4-ти етаж, тухла, 0887 087 492. 120-1

НОВО строителство, две спални, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, нов блок, 4-ти етаж, 0885 838 000. 120-1

ГАРСОНИЕРА, панелна, изцяло обзаведена, 52 000 Е, 0887 087 492. 120-1

ЗАВЪРШЕН, тристаен, „Картала“, трети етаж, 0885 838 000. 120-1

ДВУСТАЕН, ремонтиран, тухла, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА на три етажа, „Търново Хилс“, 0887 087 492. 120-1

ЕТАЖ ОТ КЪЩА, с двор, две спални, център, 0887 087 492. 120-1

ЗДРАВА къща в Ресен, 95 000 Е., 0887 08 74 92.120-1

КЪЩА в Пчелище, 75 000 Е, 0887 08 74 92.120-1

ДВУСТАЕН, „Бузлуджа“, тухла, 90 000 Е, 0887 087 492.120-1

МЕЗОНЕТ, обзаведен, „Колю Фичето“, 0889 123 937. 120-1

ОТЛИЧНА инвестиция, двустаен, юг, нов блок, 2 ет., 107 000 Е, 0883 445 705. 120-1

МАГАЗИН на главна улица, 154 кв. м, 205 000 Е, 0883 474 205. 120-1

ИЗГОДНИ земи в Шилковци и Средни колиби, 0887 087 492. 120-1

НОВ, тристаен, луксозен, 0883 474 205. 120-1

НОВ блок, „Картала“, двустайни и тристайни жилища, добри цени, 0885 838 000. 120-1

КЪЩА в центъра на Беляковец, 68 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН панелен апартамент, 125 000 евро, 0883 474 205. 120-1

КЪЩА, Шемшево, изгодна, 65 000 Е, 0887 08 74 92. 120-1

НОВО строителство, Горна Оряховица, 57 000 Е, 0887 08 74 92. 120-1

ТУХЛЕН апартамент, 78 кв., 0883 474 205. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, слънчев апартамент, пред акт 16, 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН, луксозно обзаведен, център, 0889 123 937. 120-1

КЪЩА в село Ветринци, 0882 751 489. 120-1

РЕМОНТИРАНА къща, Ново село, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, „Колю Фичето“, 93 000 E, 0889 123 937. 120-1

ДВУЕТАЖНА къща, Ново село, 105 000 лв., 0887 225 503. 120-1

ТРИСТАЕН, „Картала“, ново качествено строителство, 0887 08 74 92. 120-1

ИЗГОДНИ гаражи, 0886 656 062. 120-1

СТРАХОТЕН парцел, 100 кв. м, с. Драгижево, 63 000 лв., 0887 087 492. 120-1

ДВУСТАЕН, център, тухла, 0887 08 74 92. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 4-ти етаж, 0887 087 492. 120-1

ДВУСТАЕН, тристаен, „Бузлуджа“, ново строителство, 0889 123 937. 120-1

ПАРЦЕЛ, Плаково, 73 000 лв., 0882 751 489. 120-1

ПАРЦЕЛ за промишлено строителство, 49 Е на квадрат, без ДДС, 0883 474 205. 120-1

ПАРЦЕЛ, Беляковец, 35 000 Е, 0887 225 503. 120-1

ПРОДАВА СТОКИ И МАШИНИ

ДЪРВА за огрев, пелети, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, над ДАИ, 062/522 262, 0882 020 181. 63-33

ДЪРВА – нарязани, нацепени, метрови, безплатен транспорт, 0887 424 137. 40-3

ДЪРВЕН материал – сух, ламперия, дюшеме, декинг, osb, шперплат, В. Търново, ул. „Козлуджа“ 4, над ДАИ, 062/522 262, 0882 020 181. 63-33

ДЪРВА за огрев, 0877 655 115. 40-3

ПРОДАВАМ метално хале с площ 350 кв. м с метални колони 20/20, с ламаринен покрив. Цена по договаряне. Телефон за контакт 0898 671 111. 100-1

ПРОДАВАМ оборудване за хранителен магазин – супермаркет – хладилни витрини – топли и студени, нови, хладилна витрина сладки – нова, два таванни климатика, колички и кошници за пазаруване. Телефон за контакт: 0898 671 111. 100-1

ПРОДАВА ЖИВОТНИ

ПРОДАВАМ агнета, 0988 811 141. 2-1

КУПУВА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ТЪРСИМ парцели в и извън регулация, подходящи за жилищно строителство. Покупка или обезщетение. Коректност и бърза сделка, 0877 996 284, 0885 781 000. 2-1

ТЪРСЯ тухлен апартамент, може и за ремонт, във Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

ТЪРСЯ апартамент до Нова болница, 0883 474 205. 120-1

КУПУВАМ къща с условия на живот, до 20 километра от Велико Търново, 0886 656 062. 120-1

КУПУВА АВТОМОБИЛИ

ИЗКУПУВАМ коли за скрап, 0889 54 85 45. 100-81

КУПУВА СТОКИ

КУПУВАМ книги – Дънов, Ремарк, Стивън Кинг, билкарски, психология, албуми и сп. „Дъга“, 0889 735 795. 10-7

ПОД НАЕМ КВАРТИРИ

ТРИСТАЕН, „Бузлуджа“, 800 лв., 0882 75 14 89. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен апартамент, 0889 123 937. 120-1

КЪЩА за гости, с. Арбанаси, 2900 лв., 0877 45 40 51. 120-1

БОКСОНИЕРА, 400 лв., 0897 38 84 08. 120-1

ЛУКСОЗЕН двустаен, 600 лв., 0897 38 84 08. 120-1

ДВУСТАЕН, ново строителство, център, 0897 388 408. 120-1

СЛЪНЧЕВ двустаен апартамент до „Практикер“, 0889 123 937. 120-1

ИЗГОДНО жилище под наем, 0889 123 937. 120-1

ГАРСОНИЕРА в центъра, 400 лв., 0897 388 408. 120-1

НОВА боксониера, изцяло обзаведена, 0897 388 408. 120-1

БОКСОНИЕРА, топцентър, 270 лв., 0897 388 408. 120-1

КЪЩА с двор, 650 лв., 0897 388 408. 120-1

ТРИСТАЕН до парк „Габровски“, 0897 388 408. 120-1

НОВ тристаен, „Картала“, 700 лв., 0897 388 408. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, „Бузлуджа“, 350 лв., 0897 388 408. 120-1

ЧЕТИРИСТАЕН, център, 480 лв., 0897 388 408. 120-1

ТРИСТАЕН в „Акация“, юг, 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖ от къща, „Акация“, 0889 123 937. 120-1

МНОГОСТАЕН апартамент, широк център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, южен, на бул. „България“, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ИЗГОДНО жилище, 0897 388 408. 120-1

ДВУСТАЕН с два климатика, 420 лв., „Качица“, 0897388408. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 400 лв., 0897388408. 120-1

ЕТАЖ от къща в Шереметя, 0897 388 408. 120-1

ДВУСТАЕН с климатик, ново строителство, 350 лв., 0897 388 408. 120-1

ЕДНОСТАЕН апартамент, 0889 123 937. 120-1

БОКСОНИЕРА в центъра, 0889 123 937. 120-1

СВЕТЪЛ, тристаен в „Колю Фичето“, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ТРИСТАЕН на ул. „Освобождение“, 0897 38 84 08. 120-1

ЮЖЕН, двустаен, нов, до бул. „България“, 0889 123 937. 120-1

ПЕРФЕКТНА локация, тристаен апартамент в центъра, 600 лв. , 0889 123 937. 120-1

НОВ двустаен до „Кауфланд“, 450 лв., 0897 388 408. 120-1

НОВООБЗАВЕДЕН, двустаен с панорама, „Акация“, 380 лв., 0897 38 84 08. 120-1

ДВУСТАЕН, бул. „България“, 0897 38 84 08. 120-1

ХУБАВ апартамент, център, 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, луксозен, 500 лв., 0889 123 937. 120-1

ДВУСТАЕН, обзаведен, до „Практикер“/“Лидъл“, 400 лв. 0897 38 84 08. 120-1

ПОД НАЕМ ОФИСИ, АТЕЛИЕТА

ОФИС до стадиона, 160 кв. м, 1100 Е, 0877 45 40 51. 120-1

САЛОН, 15 кв. м, кв. „Акация“, 300 лв., 0877 454 051. 120-1

ОФИС в центъра, обзаведен, изгодно, 0889 123 937. 120-1

ОФИС с климатик до Спортна зала, 50 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ПРОМИШЛЕНО помещение, 200 кв. м, широк център, 1000 лв., 0877 45 40 51. 120-1

ПОМЕЩЕНИЯ в луксозна сграда, 0889 123 937. 120-1

ОФИС в центъра, 20 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИНИ с лице към главна улица, 250 лв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН в „Колю Фичето“ с климатик, санитарен възел, 740 лв. 0889 123 937. 120-1

ЕТАЖИ от офис сграда, 250 кв. м, 1000 Е, 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКИ помещения, отлична локация, до 1000 кв., 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, 115 кв. м, център, 0889 123 937. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, след ремонт, с вентилация, 200 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН, 55 кв. м, големи витрини, на пресечка от два главни булеварда, 600 лв., 0889 123 937. 120-1

ТЪРГОВСКО помещение, кв. „Бузлуджа“, 30 кв.м., 500лв., 0877 45 40 51. 120-1

СКЛАДОВЕ с товарна рампа от 100 до 1000 кв. м, 0889 123 937. 120-1

МАГАЗИН под наем, „Акация“, 78 кв. м, 1000 лв., 0897 388 408. 120-1

ПОМЕЩЕНИЕ, бул. „България“, 650 лв., 0889 123 937. 120-1

ОФИС, центъра, 100 кв. м, 1700 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН, 70 кв. м, до парк „Дружба“, 600 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС над Спортна зала, 450 лв., 0887 225 503. 120-1

МАГАЗИН/ОФИС до „Лидъл“, „Колю Фичето“, 500 лв., 0887 225 503. 120-1

ОФИС на главна улица, с климатик, 220 кв. м, 0889 123 937. 120-1

ЗА ДОМА

ЗДРАВЕЙТЕ, ние сме две момчета с 15 г. стаж в Холандия. Извършваме всички видове вътрешни и външни ремонти (мазилки, шпакловки, боя, тапети, ламинат, фаянс, теракота, изолации, гипскартон, боядисване на входове, покриви и т.н.) с холандско качество и прецизност. Ако не ви хареса, не плащате. Заплащането става след ремонта. За огледи само позвънете. Безплатно е. 0888 78 04 04. 21-21

ХАМАЛСКИ услуги, транспорт, почистване на жилища, мазета, тавани, къртене, косене и др., 0886 644 258. 384-361

СТРОИТЕЛСТВО и ремонт на къщи, покриви и огради, довършителни работи, 0878 983 009. 2500-371

ЦИКЛЕНЕ, лакиране, 0888 897 945. 2500-1115

ЕКСПРЕСНО перални, бойлери, ВиК, WC, електротабла, 0895 356 563. 1457-1312

ЕЛЕКТРОТЕХНИК – бойлери, електротабла, 0888 41 95 95. 800-711

АБОНАМЕНТНО почистване на входове, 062/678 398. 252-201

КОСЕНЕ, рязане, къртене, почистване мази, тавани, 0896 76 34 06. 230-68

ОТПУШВАНЕ на канали, ВиК, 0879 16 16 92. 42-36

ЦЯЛОСТНО изграждане на бани, плочки, фаянс, замазки, ламинат, външни тераси, 0888 92 81 88. 50-32

ГРУБ строеж, басейни, огради, покриви и външни мазилки на къщи. 20 години опит в грубия строеж, 0888 92 81 88. 50-32

ОБРЪЩАНЕ на прозорци, шпакловка, боядисване, 0886 724 568. 30-19

РЕМОНТ на покриви, 0885 814 136. 21-15

ФЕКАЛКА, 0886 526 499. 30-15

ИЗВЪРШВАМ външни и вътрешни ремонти – топлоизолация, гипкартон, фаянс, теракот, шпакловки, 0877 222 959. 21-13

РЕМОНТ на покриви, саниране, бетони, 0888 020 187. 21-12

ВЪТРЕШНИ ремонти, хидроизолации, 0897 39 01 94. 21-12

ПОЧИСТВАЩИ услуги, 0888 41 56 47. 1008

КЪРТЕНЕ, косене, почистване, хамалски и други услуги, 0886 589 642. 40-5

ЩОРИ (изработка, ремонт), външни алуминиеви и вътрешни щори, безплатни мерки! Смяна на въжета, 0884 830 012. 3-1

АЛУМИНИЕВИ комарници, промоция – 35 евро, 0884 830 012. 2-1

ПВЦ и алуминиева дограма, алуминиеви врати. Складови цени, поръчка, ремонт, монтаж, 0884 830 012.

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ, 0888 38 19 86. 3-1

ВЕЧЕН ЖИВОТ

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД – денонощна траурна агенция предлага всичко за погребения, кремации, хладилни камери, траурни услуги и стоки. Без почивен ден, www.obredni-deinosti.com, 0888 690 645, 062/621 735, 0878 690 646.

ДЕНОНОЩНА траурна агенция „Кънчев“ – некролози, паметници, отливане и облицоване на гробни места, 062/62 02 04, 0896 754 336. 100-74

ВСИЧКО за погребение и кремация – денонощна траурна агенция „Кънчев“, минусова хладилна камера, 062/62 02 04, www.agencia-k.com. 100-74

ПРЕВОДИ

ПРЕВОДАЧЕСКО бюро – преводи, легализация на документи, ул. „Сава Пенев“ 4, над пощата, до хотел „Премиер“, 0878 227 658. 21-2

ТРУДОВА БОРСА

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори на автобуси, 0894 781 478.

„АЛЕКС ОК“ набира шофьори по редовна линия България-Турция, кат. С+Е, високо възнаграждение, 0896 370 094.

„АЛЕКС ОК“ търси шофьори C+E за България – Турция (европейската част), 1000 лв. на курс, 0896 370 094.

ФИРМА „АЛЕКС ОК“ търси кондукторки, 0893 46 36 14.

ЗАПОЗНАНСТВА

УСПЯЛ мъж търси жена, 0896 754 336. 21-21