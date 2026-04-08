Водач е загинал на място след челен удар на две коли в Хаинбоаз

Ранени са 6-годишно дете и още трима възрастни

Водач е загинал на място след челен удар между два леки автомобила в Хаинбоаз. Заради тежката катастрофа Проходът на Републиката е временно затворен.

Инцидентът е станал около 18 часа на 8 април край великотърновското село Мишеморков хан.

При сблъсъка има и четирима пострадали. В едната от колите е пътувало семейство с 6-годишно дете. То, неговата майка и още двама души са ранени.

Наложило се е пожарникари да режат ламарините на смазаните возила, за да извадят пострадалите и тялото на починалия мъж. Потърпевшите са откарани в областната болница във Велико Търново.

Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през Шипка, товарните изчакват.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват. Предполага се, че ударът е станал заради рисковано изпреварване.

Веселина АНГЕЛОВА

/снимката е илюстративна/