Четири шампионски титли за клуб „Илия Павлов“ от първенствата по борба за подрастващи

Четири шампионски титли и една вицешампионска спечелиха състезатели по борба от великотърновския клуб „Илия Павлов“ от първенствата в две възрастови групи. Домакин на състезанията бе залата на Природоматематическата гимназия “Акад. Иван Ценов” във Враца.

При момичетата до 15 години, където стартираха 72 състезателки от 36 клуба, Деница Петрова грабна златния медал в категория до 58 килограма, а Петя Бояджиева до 42 кг. И двете възпитанички на треньора Мирослав Колев не оставиха шансове на съперничките си.

Във възрастта до 13 години, на тепиха излязоха 50 състезателки от 28 клуба, а Божидара Ангелова взе сребро в категоря до 46 кг.

198 кадети от 48 клуба и 52 кадетки от 23 клуба стартират на държавния личен-отборен шампионат във Враца. Катерина Бояджиев стана шампионка до 49 килограма, а Алдин Алдинов до 42 кг.