Доставиха бюлетините за Великотърновска област при строги мерки за сигурност

В Областна администрация-Велико Търново на 8 април бе получена централизирана доставка на 180 000 броя бюлетини, както и други материали за изборите за Народно събрание на 19 април. Пратката пристигна при строги мерки за сигурност с ескорт от полиция и жандармерия.

Със заповед на областния управител Валентин Михайлов, изборните книжа ще бъдат съхранявани в специално подготвени помещения до предаването им на общинските администрации.

„Складовете са под охрана с инсталиран СОТ и денонощен пост на ОДМВР-Велико Търново. Общините от региона ще получат бюлетините и изборните материали на 10 април по изготвен график“, съобщи Валентин Михайлов.

Областният управител, зам.областният управител Иван Маринов, Главният секретар Анелия Недева и представители на РИК-Велико Търново посрещнаха доставката и организираха прибирането на изборните книжа в подготвените складове.

На територията на област Велико Търново са разкрити 401 секции и 6 подвижни секционни избирателни комисии.

„На 14 април от ГРАО-София ще ни бъдат предоставени избирателните списъци. На 15 април ще бъдат доставени ролките за специализирана хартия за машинно гласуване, а също и устройствата за видеонаблюдение“, информира Валентин Михайлов.

Областният управител е категоричен, че е създадена нужната организация, навреме са получени параваните и всички изборни книжа и материали, които са необходими за обезпечаване на изборния процес на 19 април.