Две знакови села вече са свързани с нов път

Основно ремонтиран е общинският път между селата Дичин и Русаля.

7-километровата отсечка вече е с изцяло нов асфалт, реконструирани водостоци, необходимите защитни и отводнителни съоръжения, хоризонтална и вертикална маркировка.

В рамките на основния ремонт цялостно преасфалтирани и с нови тротоари са две основни улици в с. Дичин.

Проектът на Община Велико Търново се финансира по Националната инвестиционна програма за общините, която бе поставена като приоритет в регионалните политики от правителството на Росен Желязков.

Със средства по същата програма са обновени още 5000 кв. метра улици и тротоари в Дичин, всички подходи към селото, пътят Ресен – Водолей – Дичин – граница община Павликени.

В момента се извършва основен ремонт и на 9-километровата отсечка от Ресен до Никюп – път, който също не беше обновяван от десетилетия.