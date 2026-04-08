Гол след гол на стадиона в Драганово, убедителни победи за гостите в Килифарево и Поликраище

Осем гола паднаха в срещата между “Янтра” /Драганово/ и “Ресен 2023″ от 16- я кръг в първенството на Областна футболна група- юг. Гостите спечелиха с 3:5, като до почивката водеха в резултата с 0:2, с попадения на Мартин Цачев и Георги Денев. В началото на втората част Валентин кенеров вкара за 0:3, а след час игра Марин Маринов намали на 1:3. Павлин Цачев и Мартин Цачев доведоха разликата до 1:5, преди Цветомир Ризов от дузпа и Стефан Якимов, в заключителните секунди да фиксират окончателното 3:5.

В друга среща от кръга “Белица 2017” /Килифарево/ загуби от “Спортист” /Козаревец/ с 0:6. Мачът бе лишен от всякаква интрига като гостите доминираха изцяло. В 17- ата минута Мартин Александров откри резултата, а в 33- ата Станимир Андреев вкара за 0:2. 180 секунди по- късно Иван Щараков вдигна на 0:3, като до края на мача тримата голмайстори се разписаха по още веднъж.

“Росица” /Поликраище/ загуби от “Вихър” /Добри дял/ с 0:6, но този мач бе на кантар до 61- ата минута, в която гостите поведоха в резултата с попадение от дузпа на Цветомир Додуров. В 71- ата Даниел Ангелов получи директен червен картон за предотвратяване на очевидна голова възможност и домакините останаха с десет души. Веднага след това Цветомир Додуров се разписа за 0:2. До края отново той, Калоян Кънчев и Християн Георгиев на два пъти простреляха вратата на “Росица”.