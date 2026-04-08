Кандидат-депутатът Теодор Пуйков ще работи в полза на младите, за чист въздух и стабилна икономика

„Мотивацията ми да участвам в политиката е свързана с желанието да съм част от дългоочакваната промяна за България“, казва той

С ФОКУС ВЪРХУ РЕАЛНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ И С ХЪС ЗА АКТИВНА РАБОТА, Теодор Пуйков се впуска в надпреварата за народен представител от „Прогресивна България“ в 4 МИР – Велико Търново.

Кандидатът влиза с убеждението, че са наложителни реални решения, а не просто лансиране на политически клишета и популизъм.

Пуйков е роден в старата столица, има икономическо и педагогическо образование – бакалавър по „Стопанско управление“ и магистратура по „Бизнес администрация“ и „Педагогика на физическото възпитание“. Професионалният му път включва позицията на мениджър корпоративни продажби в телекомуникационен оператор, което му дава ясен поглед върху динамиката на бизнеса и нуждата от стабилна икономически среда.

„Мотивацията ми да участвам в политиката е свързана основно с гражданската ми отговорност и желанието да съм част от дългоочакваната промяна за България. В лицето на ген. Румен Радев имаме достоен пример за честност, себеотдаденост и силна воля за просперитет и прогрес за страната ни“, заявява той.

Сред най-належащите проблеми за региона кандидатът откроява замърсяването на въздуха, компрометираната инфраструктура и липсата на достъпни спортни обекти за ползване от гражданите.

По отношение на икономическото развитие Пуйков е категоричен, че е нужно ефективно управление и подкрепа към бизнеса и предприемачеството.

„Ефектът от ускорено икономическо развитие ще се усети най-бързо, когато мерките директно засегнат доходите, разходите и ежедневните дейности на хората и бизнеса“, казва той.

Според него образованието трябва да бъде по-гъвкаво и да отговаря на нуждите на съвременната икономика. Решението вижда в преквалификации и обучения, които подготвят хората за новите технологии и променящия се пазар на труда.

Един от основните му приоритети е задържането на младите хора в региона. Предлага създаване на устойчива връзка между университетите и местния бизнес, така че студентите да имат реална перспектива за работа още преди да се дипломират. В допълнение залага на политики за осигуряване на достъпни общински жилища и други облаги за стартиране на кариера у нас.

Като гаранция срещу прокарването на закони, които са в ущърб на хората, посочва осигуряването на прозрачност, независим контрол и активно участие на обществото в процеса на взимане на решения.

На въпроса „Защо хората да гласуват за Вас?“ отговаря:

„Защото съм един от тях. Ще работя честно и ще бъда техният глас. Ще бъда до тях винаги“, твърди Пуйков.

Галина ГЕОРГИЕВА