Кандидатите на „Прогресивна България“ пред препълнена зала в Лясковец: „Никакви срамни сглобки повече, това е пътят на прогресивна, демократична и свободна България“

“Прогресивна България” е политическа формация, която работи, за да има равнопоставени и свободни български граждани, да живеем в равноправно и свободно общество. Това е формулата за нашия успех.

Не делим като други партии хората по етнос и религия, а искаме заедно да градим бъдеще, в което всеки български гражданин да бъде равен пред закона, свободно да може да се изразява и да се развива“, това заявиха кандидатите за народни представители на „Прогресивна България“ за 4-ти МИР – Велико Търново, пред стотици симпатизанти, които бяха препълнили кокетната представителна зала на читалище „Напредък -1870“ в Лясковец.

С бурни овации и букети бе посрещнат водачът на листата проф. д-р Янка Тянкова, което доказва, че обществото излиза от апатията, чупи оковите на страха и поема по път – този на прогресивна, демократична, свободна и европейска България.

„Най-страшното за нашата държава е, че хора в цели региони са натискани и мачкани, а в техните души е вселяван страх от дерибеи и феодали. При посещенията ми в целия регион идваха хора, които заявяваха подкрепата си, но добавяха, че не могат да го направят публично, защото ги е страх техните близки да не загубят работата и бизнеса си“, сподели проф. Тянкова.

Към присъстващите се обърна и регионалният лидер на „Прогресивна България“ Георги Чакъров.

„Хората постоянно ми задават въпроса дали има риск нашата коалиция да се „сглоби“ със „същите тези от мафията. Искам да препотвърдя думите на нашия лидер – ген. Румен Радев, и веднъж завинаги да стане ясно: коалиция с Пеевски и с Борисов няма как да има.

Основната задача на „Прогресивна България“ е изхвърлянето на олигархичния модел на управление, а това значи и че никакви срамни сглобки не може да има повече. Веднъж завинаги ще сложим край на този срамен епизод, в който страхът се насажда у хората и те се държат в подчинение“, каза още Чакъров и подчерта, че формацията подкрепя успешни кметове по места и оценява високо работата на градоначалника на Лясковец Васил Христов.

В емоционална реч към лясковчани се обърна и техният представител в листата – Сашка Михайлова, която също бе посрещната с бурни овации. Михайлова, която е изявен здравен работник, напомни на присъстващите, че на местните избори е поискала тяхното доверие и го е оправдала напълно. „Сега апелирам към вас да подкрепите кандидатите на „Прогресивна България“ и ген. Румен Радев, защото това е единственият шанс за България“, подчерта тя.