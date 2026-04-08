Михаил Михалев, водач на листата на „БСП – Обединена левица“: „Завръщаме се към социалистическото, към човешкото“

„БСП се връща към своите основни идеи и работи по-близо до хората. Левицата пое по своя нов път на завръщане към нашата идеология, към социалистическото, към човешкото. Всичко, което е в полза на хората, трябва да бъде подкрепено”. Това каза водачът на листата на БСП-ОЛ за Велико Търново Михаил Михалев в ефира на „Евроком“. Социалистът подчерта нуждата от спешни мерки срещу необузданото повишаване на цените на храните и горивата.

„Направихме опит в парламента да приемем мерки срещу поскъпването на храни и горива, но той беше провален. Заседанието на Народното събрание беше саботирано от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС-НН. А такива мерки има вече в цяла Европа. Там намаляват цените на горивата или ги замразяват на едно ниво, както в съседна Гърция”, посочи Михалев.

„БСП започна подписка „Не на войната” в цялата страна срещу едноличното решение на премиера Гюров да подпише военно и икономическо споразумение с Украйна. Ако не беше „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, реакторите от АЕЦ „Белене“ щяха вече да са там”, коментира Михалев. Социалистът подчерта, че БСП-ОЛ предлага повече държава, която умее да контролира такива процеси.

Той бе категоричен, че при огромното разслоение и неравенства в България плоският данък трябва да се промени. „Заложили сме в програмата на левицата повече данъци за милионерите. Те трябва да плащат солидарно, за да може всички хора да живеят по-добре”, заяви Михаил Михалев.

Социалистът обърна внимание и на исканията на хората във Велико Търново – градът в момента е залят от партийни парашутисти от листите на други партии, които идват само на 22 март и на 22 септември, когато са големите празници на града. „Велико Търново е туристическият поглед на България към Стария град. Тъжната статистика е, че всяка година в Стария град падат между десет и двадесет къщи – паметници на културата на над 150 години”, каза още той.

Михалев обясни, че неговата лична кауза е свързана с възстановяване на падналата къща на Иларион Драгостинов, един от апостолите на Априлското въстание. „Ще поставя въпроса за нея на бъдещия министър на културата. Има сериозни проблеми и с архитектурния резерват – крепостта „Царевец”, който също се руши. А Царевец е вратата на света към България!”, каза в заключение Михаил Михалев.