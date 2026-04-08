Младата вълна в канадската борба си даде среща във В. Търново, представителите на „Локомотив 96“ доминираха

Велико Търново се превърна в арена на зрелищни битки по армрестлинг (канадска борба), информира треньорът Петър Роглев.

Вторият кръг от Националната лига събра най-обещаващите млади таланти в страната, които демонстрираха изключителна сила, техника и воля за победа в категориите за младежи под 18 години.

Спортната зала бе изпълнена с адреналин, докато състезателите премерваха сили в категориите до 70 кг, 78 кг и над 86 кг.

Доминацията на клуб „Локомотив 96“ бе осезаема, но представителите на „BULS“, „ETAR“, „CSKA“ и „KRAKEN“ също показаха завидни умения, правейки всяко излизане на масата непредсказуемо до последната секунда.

Веднага след приключване на официалните категории при юношите, градусът на емоциите се покачи още повече с провеждането на поредица от супермачове.

След оспорвани двубои и в двата стила, класирането за първите три места в отделните категории по армрестлинг изглежда по следния начин:

При юношите до 18 години на лява ръка в категория до 70 кг победител стана Велислав Минков (Локомотив 96), пред съотборника си Ивайло Йорданов (Локомотив 96) и Веско Петров (CSKA). До 78 кг първи е Александър Караилиев (Локомотив 96), следван от Иван Христов (BULS) и Александър Филев (ETAR).

В категория +86 кг челната тройка оформиха трима представители на горнооряховския клуб- Тодор Петров, Никола Гашевски и Стефан Добрев.

На дясна ръка до 70 кг златният медал отново взе Велислав Минков (Локомотив 96), среброто е за Николай Лашков (BULS), бронзът за Ивайло Йорданов (Локомотив 96).

До 78 кг първи е Иван Христов (BULS), втори се подреди Александър Караилиев (Локомотив 96), трети Александър Филев – Фантома (ETAR).

В категоия +86 кг първите трима са- Никола Гашевски (Локомотив 96), Тодор Петров – Спартанеца (Локомотив 96) и Христо Христов (KRAKEN).