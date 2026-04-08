ван Бейлен
Не достигат 31 500 евро, за да бъдат върнати в родината безценни български килими

Ана Райковска 61 четения 0 Comments

Нидерландецът с търновско сърце Якоб ван Бейлен вече 14 години се грижи за българската памет, купувайки от всички краища на света стари нашенски килими, за да ги върне в родината ни.

Запазване на културното ни наследство, както и създаване на музей на българското килимарство е негова лична кауза, в която е вложил само за последните 10 години 164 630 евро за дарените от него през 2024 г. 214 килима на фондация „Български килим“. Парите са от добрата пенсия, която получава от Нидерландия и от продажбата на три имота в Асенова махала във Велико Търново. Но както сам признава, данъците му се увеличават и му става все по-трудно да продължи сам мисията.

Пиротски килим, датиран 1850 – 1875 г., който чака да бъде откупен.

А 19 от първите 20 килима бяха определени от експертната комисия като културна ценност за България, 4 дори отговарят на критериите за национално богатство.

В същото време той е обещал да купи килими от чужбина, които после да дари на фондацията, на стойност 31 500 евро, което би му отнело 3 години да ги изплаща, без да купува повече. Затова той за пръв път призовава за дарения, като обещава пълна прозрачност за събраните средства.

Ана РАЙКОВСКА

 

Вижте още

За 2,7 млн. лв. изграждат канализация на Долна Оряховица

БОРБА БГ 545 четения 0
Нове

Императори, сенатори и богати търговци отсядали в Нове

Ана Райковска 368 четения 2

Ученици задигали и разбивали коли за забавление през нощта

БОРБА БГ 2147 четения 2

